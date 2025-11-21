Svjetski dan televizije

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. novembar Svjetskim danom televizije, rezolucijom usvojenom 1996. godine, s ciljem da ukaže na ulogu i utjecaj koji televizija ima na građane u informiranju o društveno-ekonomskim, zdravstvenim i drugim problemima u svijetu.

Od slike kroz žice do katodne cijevi

Riječ televizija dolazi od grčke reči "tele" za daleko i latinske "visio", što znači gledanje. Mnogi naučni umovi bili su uključeni u razvoj ovog otkrića, koje je mnogima danas neophodno; od Pola Nipkova (Paul Nipkow), koji je izumio prvi mehanički televizijski modul koji je slao slike kroz žice, do Alana Kambel-Svintona (Campbell-Swinton) i Borisa Rosinga, koji su kreirali televizijski sistem, koristeći katodnu cijev. Bio je to početak mehaničke i elektronske televizije.

Čarls Dženkins (Charles Jenkins) je odgovoran za prvi praktični sistem mehaničke televizije, dok su za elektronski sistem najzaslužniji Vladimir Zvorikin i Filo Farnsvort (Philo Farnsworth), koji su svoju prvu demonstraciju elektronskog sistema održali u Filadelfiji 1934. na Franklin institutu. Dvije godine kasnije počeli su prvi neredovni prijenosi u Londonu, kako bi prijenos Olimpijskih igara u Berlinu i Hamburgu bio dostupan svima koji nisu imali svoj TV.

Prilagođavanje digitalnom dobu

Televizija se danas susreće s brojnim izazovima. Razvoj novih medija doveo je do mišljenja da će televizija kao tradicionalni medij zastarjeti. Stručnjaci kažu da je sudbina svih tradicionalnih medija prilagođavanje digitalnom dobu, ukoliko žele da opstanu.