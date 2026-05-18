Dva američka aviona se sudarila, posade se katapultirale

Dva američka mornarička aviona EA-18G Growler sudarila su se u nedjelju tokom demonstracije leta na Mountain Home Air Force Base u Idahu (Idaho), a sva četiri člana posade uspjela su se katapultirati.

Sudar se dogodio tokom zračnog nastupa dviju letjelica iz Electronic Attack Squadron 129 (Electronic Attack Squadron 129), jedinice američke mornarice (United States Navy) sa Whidbey Island u saveznoj državi Vašington (Washington).

Glasnogovornica Pacifičke flote Mornaričke avijacije SAD-a, komandantica Amelija Umajam (Amelia Umayam), saopćila je da su se svi članovi posade iz oba aviona sigurno katapultirali te da je pokrenuta istraga.

Nema povrijeđenih

Zvaničnici baze naveli su da su članovi posade u stabilnom stanju, dok niko na vojnoj bazi nije povrijeđen. Nakon nesreće baza je odmah zatvorena, a ostatak aeromitinga otkazan.

Videosnimci gledalaca objavljeni na internetu prikazuju četiri otvorena padobrana dok se avioni ruše na tlo u blizini baze. EA-18G Growler je varijanta borbenog aviona F/A-18 Super Hornet opremljena naprednim sistemima za elektronsko ratovanje.

Svjedok Šejn Ogden (Shane Ogden) rekao je da je snimao avione kada su se približili jedan drugom.

- Samo sam snimao misleći da će se razdvojiti, a onda se to dogodilo i snimio sam ostatak - rekao je Ogden za AP.

Spašavanje posade

Stručnjak za sigurnost u avijaciji Džef Gazeti (Jeff Guzzetti) ocijenio je da je neuobičajeni način sudara možda omogućio posadama da se spase.

- Zaista je upečatljivo to vidjeti. Izgleda da su se udarili na vrlo jedinstven način i kao da su se zalijepili jedan za drugog, a to im je vrlo vjerovatno spasilo život - rekao je Gazeti.

Istragu će voditi američka mornarica (United States Navy). Ovogodišnji Gunfighter Skies bio je prvi aeromiting u toj bazi od 2018. godine, kada je pilot zmaja poginuo tokom nastupa.