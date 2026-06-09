Zelenski: Dobio sam rezultat koji sam želio od svog pisma Putinu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u proteklom mjesecu slao više pisama različitim institucijama i državama s različitim ciljevima, te da je pismo upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu donijelo rezultat kojem se nadao. Izjava je data tokom zajedničke konferencije za novinare s liderima nordijskih i baltičkih zemalja u Talinu, piše "Ukrainska Pravda".

Zelenski je pojasnio da su njegovi diplomatski potezi imali više pravaca i ciljeva.

- U proteklom mjesecu poslao sam više pisama s različitim ciljevima, od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Bijele kuće i Kongresa, pa do Putina. Ciljevi su bili različiti. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, naprimjer, zaista sam želio učiniti sve da se njihov fokus barem djelimično prebaci s Bliskog istoka na Ukrajinu - rekao je Zelenski.

Dodao je da ne može otkriti sve detalje, ali tvrdi da je postigao ono što je želio.

- Ne mogu s vama podijeliti sve detalje, ali vjerujem da mojoj naciji treba mnogo protivbalističkih projektila. I dobio sam rezultat. Neću iznositi detalje o tom rezultatu, ali uspio sam. Imao sam cilj kada sam slao pismo Putinu i mislim da sam postigao rezultat koji mi je bio potreban - naveo je Zelenski.

Krajem maja Zelenski je poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), upozoravajući na nedostatak sistema protivzračne odbrane u Ukrajini, posebno u zaštiti od balističkih projektila.

U otvorenom pismu objavljenom 4. juna, Zelenski je predložio Putinu održavanje sastanka o završetku rata, uz poziv da se u pregovore uključe Evropa i Sjedinjene Američke Države.

Putin je 5. juna izjavio da je pročitao pismo, ali da "ne vidi smisao u održavanju sastanka". Zelenski je kasnije pojasnio da je otvoreno pismo objavio kako bi izazvao reakciju Moskve, jer Ukrajina ima ograničene kanale komunikacije prema Rusiji.