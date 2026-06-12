Tramp neće doći na utakmicu SAD – Paragvaj

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp neće prisustvovati prvoj utakmici reprezentacije SAD-a na Svjetskom prvenstvu, u kojoj će igrati protiv Paragvaja.

Susret se igra u Los Anđelesu u noći s petka na subotu po našem vremenu, a prethodi mu svečana ceremonija otvaranja, slična onoj održanoj u Meksiku i onoj koja će biti organizovana pred prvu utakmicu u Kanadi.

Utakmici će prisustvovati predsjednik Paragvaja Santiago Pena, dok će umjesto Trampa na tribinama biti američki državni sekretar Marko Rubio.

Prvi nastup SAD-a na turniru poklapa se s Trampovim gustim rasporedom tokom vikenda. U nedjelju, 14. juna, obilježit će 80. rođendan, a istog vikenda na travnjaku Bijele kuće održava se i borilačka priredba UFC Freedom 250, povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti.

Zbog obaveza, Tramp neće prisustvovati fudbalskoj utakmici, ali se očekuje da će prisustvovati UFC događaju.