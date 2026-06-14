Benzinske pumpe u Moskvi i Sankt Peterburgu uvele su ograničenja na prodaju goriva, koja se kreću od 20 do 100 litara po kupcu.

Nestašica benzina zabilježena je i u Tatarstanu, piše UNN.

Vodeći lanci benzinskih pumpi u ruskoj prijestolnici počeli su ograničavati prodaju goriva. Na pumpama Tatnefta u Sankt Peterburgu uvedena su ograničenja do 20 litara benzina i 40 litara dizela po osobi, dok su ranije na drugim pumpama zabilježena ograničenja od 50 litara.

Uprkos tome, Odbor za energetiku Sankt Peterburga tvrdi da ne postoje preduslovi za nestašicu goriva.

Privremena ograničenja prodaje goriva uvedena su i na nekim benzinskim pumpama u Tatarstanu.

To je učinjeno "kako bi se izbjegla umjetna pomama i osigurala stabilna situacija", saopćila je novinska služba lidera republike.

Nestašica benzina u Rusiji proširila se i na Sibir te Daleki istok, a stanovnici Habarovskog kraja žale se na poremećaje u opskrbi lokalnih benzinskih pumpi. Problemi s gorivom pojavljuju se i u regiji Kuban, a rusko Ministarstvo energetike je još 9. juna priznalo probleme sa snadbijevanjem.