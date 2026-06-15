Zabranjuju se društvene mreže mlađima od 16 godina

Britanski premijer Keir Starmer danas je najavio da će osobama mlađim od 16 godina biti zabranjen pristup svim vodećim aplikacijama društvenih mreža.

Vođenje države uvijek je stvar izbora, a meni je jasno da je potpuna zabrana ispravan izbor - rekao je Starmer na konferenciji za medije, prenosi Sky News.

Starmer je istakao da društvene mreže djecu čine nesretnijom, otvaraju prostor za uznemiravanje i zlostavljanje te negativno utiču na njihovo mentalno zdravlje. Također je upozorio na opasnost od štetnih sadržaja kojima su djeca svakodnevno izložena.

Neću praviti kompromise kada su u pitanju sigurnost i sreća naše djece i zato se ova zabrana mora provesti. I bit će provedena - poručio je.

Pojasnio je da će servisi koji nisu obuhvaćeni općom zabranom, poput platformi za videoigre, morati onemogućiti djeci komunikaciju s nepoznatim osobama.

Dodao je kako činjenica da će neka djeca vjerovatno pokušavati pronaći načine da zaobiđu zabranu ne smije biti razlog da se od nje odustane.

Ovo će našu djecu učiniti sretnijom. Dat ćemo im više vremena, više sigurnosti, više slobode da odrastaju i više prilika. To je, na kraju krajeva, ono za šta se ova vlada zalaže - zaključio je britanski premijer.