Beba za pregovaračkim stolom EU privukla pažnju

Ministri vlada Evropske unije, koji su se danas, 25. juna, okupili na dugotrajnoj raspravi o klimatskim politikama, bili su iznenađeni novim učesnikom za pregovaračkim stolom – tromjesečnom bebom.

Švedska ministrica za klimu i životnu sredinu Romina Purmohtari (Romina Pourmokhtari) povela je svog sina Adama na sastanak Vijeća EU u Luksemburgu kako bi istakla prednosti politike roditeljskog odsustva koja ne primorava žene da biraju između posla i porodičnih obaveza.

- Željela sam da pokažem primjerom da nije potrebno birati. Što, naravno, zahtijeva i partnera koji nije dinosaurus, nekoga ko je prilično moderan i spreman da ide uz tebe - rekla je Purmohtari za agenciju Reuters.

Zvaničnik Vijeća EU potvrdio je da je to, prema saznanjima te institucije, prvi put da je beba prisustvovala sastanku ministara EU.

Purmohtari (30) bila je najmlađa ministrica u istoriji Švedske kada je preuzela dužnost 2022. godine. Upravo se vratila sa roditeljskog odsustva, dok je njen suprug na odsustvu do švedskih izbora u septembru, pa je s njom putovao u Luksemburg kako bi brinuo o Adamu.