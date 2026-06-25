Kolaps zbog gužvi: Aerodrom u Rimu ukida EES?

Rimske vazdušne luke moraće da obustave primjenu novog digitalnog graničnog sistema EU za državljane zemalja izvan EU kako bi se izbjegla "katastrofa" tokom vrhunca ljetnjih turističkih mjeseci.

Prema riječima čovjeka koji upravlja vazdušnim lukama, omogućavanje putnicima da zaobiđu biometrijski Sistem ulaska i izlaska (EES) jedini je način da se tokom ljetnje špice spriječi saobraćajni haos, a na slične probleme upozoravaju i drugi zvaničnici evropskih aerodroma, piše Gardijan.

Prema novom sistemu osmišljenom za kontrolu spoljnih granica Unije, državljani zemalja izvan EU, uključujući i Britance, pri prvom ulasku u Uniju moraju da daju otiske prstiju i podvrgnu se skeniranju lica. Sistem je prvi put uveden prošlog oktobra, a u potpunosti je zaživjeo sredinom aprila nakon niza odlaganja.