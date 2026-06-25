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VELIKI BROJ ŽRTAVA

Papa šalje 100.000 eura hitne pomoći Venecueli

Venecuelu su noćas potresla dva snažna potresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru

Traga se za nestalima. AP

Dž. B.

25.6.2026

Papa Lav XIV poslao je 100.000 eura hitne pomoći Venecueli, koju je pogodio snažan potres, objavio je Vatikan u četvrtak, dok se zemlja suočava s velikim brojem ljudskih žrtava i velikom materijalnom štetom.

Ovaj iznos, koji je objavio odjel Svete stolice odgovoran za Papina dobrotvorna djela i pomoć stanovništvu u potrebi, predstavlja "početni doprinos" namijenjen podršci naporima za pomoć, objavio je Vatican News, službena vatikanska web stranica za informiranje.

Venecuelu su noćas potresla dva snažna potresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru u kojima je, prema još uvijek privremenim podacima, poginulo najmanje 164 ljudi, no procjenjuje se da će broj poginulih biti daleko veći.

Osim Crkve, mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Države, Iran, Kubu i Evropsku uniju, ponudile su svoju pomoć zemlji, već oslabljenoj teškom ekonomskom i socijalnom krizom.

# VENECUELA
# POMOĆ
# PAPA LAV XIV
# ZEMLJOTRES
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