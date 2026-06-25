Mađar protiv ubrzanja pristupanja Ukrajine EU

Nakon što je prošle sedmice na njegovo inzistiranje izbačena formulacija kojom se naglašava potreba za ubrzanjem procesa pristupanja Ukrajine Evropskoj Uniji, mađarski premijer Peter Mađar (Péter Magyar) otišao je korak dalje u stopiranju evropskog puta Kijeva.

Kako saznaje Politico, Mađar je blokirao slanje pisma Evropskom vijeću i Evropskoj komisiji u kojem se naglašava zajednički stav svih 27 država članica. Riječ je o važnom proceduralnom koraku potrebnom za otvaranje dodatnih pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Uniji.

Prema dvojici neimenovanih diplomata koje citira Politico, Budimpešta je bila jedina koja se usprotivila slanju tog zajedničkog pisma institucijama EU. O ovom će se pitanju ponovo raspravljati sljedeće sedmice, no sama odgoda mogla bi biti dovoljna da ugrozi cilj Kijeva da do sredine jula otvori svih šest pristupnih klastera.