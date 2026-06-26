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DRAMA U KINI

Avion udario u najviši neboder u Pekingu: Zgrada hitno evakuisana

Nakon udara izbili su manji požari, a krhotine letjelice pale su u blizini ulaza

Avion udario u najviši neboder u Pekingu. Clash Report

B. A.

26.6.2026

Prava drama odigrala se u Pekingu kada je mali avion udario u toranj CITIC, poznat i kao China Zun, najviši neboder u kineskoj prijestolnici.

Prema prvim informacijama, riječ je o letjelici tipa Sunward SA60L Aurora, kojom je upravljala kompanija Shuangyue General Aviation Beijing. Od siline udara avion se raspao pri kontaktu sa staklenom fasadom zgrade, a dijelovi letjelice rasuli su se po okolini.

Na mjestu nesreće izbili su manji požari, dok su goruće krhotine pale u blizini istočnog ulaza u neboder. Zbog sigurnosti svih prisutnih, zgrada je odmah evakuisana, a na teren su upućene brojne ekipe hitnih službi.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim poginulim ili povrijeđenim osobama. Nadležne službe osigurale su područje i provode uviđaj kako bi utvrdile okolnosti koje su dovele do nesreće.

# KINA
# AVION
# NEBODER
# UDAR
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