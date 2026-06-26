Avion udario u najviši neboder u Pekingu: Zgrada hitno evakuisana

Prava drama odigrala se u Pekingu kada je mali avion udario u toranj CITIC, poznat i kao China Zun, najviši neboder u kineskoj prijestolnici.
Prema prvim informacijama, riječ je o letjelici tipa Sunward SA60L Aurora, kojom je upravljala kompanija Shuangyue General Aviation Beijing. Od siline udara avion se raspao pri kontaktu sa staklenom fasadom zgrade, a dijelovi letjelice rasuli su se po okolini.
Na mjestu nesreće izbili su manji požari, dok su goruće krhotine pale u blizini istočnog ulaza u neboder. Zbog sigurnosti svih prisutnih, zgrada je odmah evakuisana, a na teren su upućene brojne ekipe hitnih službi.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim poginulim ili povrijeđenim osobama. Nadležne službe osigurale su područje i provode uviđaj kako bi utvrdile okolnosti koje su dovele do nesreće.