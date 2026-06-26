Video / Drama u Kini: Avion udario u najviši neboder u Pekingu

Novinar CNN-a, koji se nalazio na mjestu događaja, izvijestio je da su iz nebodera evakuisani brojni ljudi. Oko zgrade raspoređena su vatrogasna vozila, policijske patrole i ekipe Hitne pomoći.

Dramatični snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dijelove letjelice i krhotine koje padaju s 109-spratnog tornja CITIC, poznatog i kao China Zun. Na snimcima se može vidjeti i rep aviona te taksi s razbijenim vjetrobranskim staklom, javlja CNN.

Kineske vlasti do sada nisu izdale zvanično saopćenje o nesreći. Osoba koja se javila na telefon u nadležnoj područnoj kancelariji Pekinškog biroa javne sigurnosti rekla je za CNN da "nisu upoznati sa situacijom", nakon čega je novinare uputila na drugi broj na koji se niko nije javljao.

Prema fotografijama objavljenim na internetu, registracijska oznaka aviona upućuje na to da je riječ o domaćem lakom sportskom avionu Sunward SA60L Aurora, u vlasništvu lokalne kompanije za opću avijaciju. Ta kompanija pruža usluge obuke pilota, rekreativnih letova i snimanja iz zraka.

Nepotvrđeni podaci o letu, objavljeni na platformi Flightradar24, pokazuju da je avion nakon polijetanja s aerodroma Šifosi značajno skrenuo s planirane putanje.

Podsjetimo, od 1. maja u Pekingu su na snazi stroga pravila za korištenje dronova. Građanima nije dozvoljena kupovina, iznajmljivanje niti upravljanje bespilotnim letjelicama bez prethodnog odobrenja vlasti na području cijelog grada.