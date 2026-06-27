Od 1. jula u Ajdahu: Osuđeni na smrtnu kaznu pred streljačkim vodom

Američka savezna država Ajdaho od 1. jula postaje prva u Sjedinjenim Američkim Državama u kojoj će streljački vod biti glavni način izvršenja smrtne kazne.

Zakon je u martu 2025. godine potpisao guverner Bred Litl, a njime dosadašnja praksa izvršenja smrtne kazne smrtonosnom injekcijom odlazi u drugi plan i postaje alternativna metoda. Prijedlog je dobio široku podršku u oba doma zakonodavnog tijela Ajdaha.

Vlasti su odluku obrazložile problemima u nabavci lijekova za smrtonosne injekcije, ali i tvrdnjama pojedinih zakonodavaca da je streljački vod "brži i pouzdaniji" način izvršenja kazne.

Ajdaho je još 2023. godine dozvolio izvršenje smrtne kazne streljačkim vodom u slučajevima kada smrtonosna injekcija nije dostupna, ali novi zakon tu metodu postavlja na prvo mjesto.

Osim Ajdaha, streljački vod kao jednu od zakonskih metoda izvršenja smrtne kazne dopuštaju još Misisipi, Oklahoma, Južna Karolina i Juta. Međutim, Ajdaho je prva američka savezna država koja ga uvodi kao primarnu metodu pogubljenja.

Upravo je ova američka država uvela smrtnu kaznu za seksualno zlostavljanje djece.