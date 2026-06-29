Mrtvačnice u Francuskoj su pretrpane

Vlasnik mrtvačnice u Parizu svakih nekoliko minuta prima telefonske pozive. Od početka rekordnog toplotnog vala, koji je uzeo veliki broj života i dodatno opteretio kapacitete za skladištenje tijela u Parizu i drugim dijelovima Francuske, pogrebnici i porodice najčešće imaju isto pitanje: ima li još mjesta?

Zuhair Herteli (Zouhaeir Hertell) u svojoj rashladnoj komori ima 32 mjesta, ali su sva popunjena pa na upite mora iznova odgovarati negativno.

- Stvarno se suočavamo s katastrofalnom situacijom. Dobijam stotine poziva - izjavio je.

Kako se toplotni val ovog vikenda premjestio prema istoku Evrope, Francuska počinje sagledavati razmjere smrtnosti koju je ostavio iza sebe, piše Associated Press.

Broj smrtnih slučajeva porastao

Statistička obrada i utvrđivanje tačnog broja smrti povezanih s vrućinama moglo bi potrajati sedmicama ili mjesecima, no već je sada jasno da su ekstremne temperature imale razoran učinak, posebno među starijim osobama koje su preminule kod kuće.

-Imamo ogroman porast broja smrtnih slučajeva zbog toplotnog vala i zaista smo potpuno, potpuno puni, naveo je Hertelli.

Prema prvim procjenama francuske agencije za javno zdravstvo, smrtnost je naglo porasla tokom vrhunca toplotnog vala prošle sedmice, kada su temperature u većem dijelu Francuske prelazile 40 stupeni Celzijusa a oboreni su i rekordi najviših noćnih temperatura.

Veći broj

Agencija je izvijestila da je na dan kada je zabilježen najtopliji dan u istoriji zemlje umrlo više od 1.200 ljudi, čime je srušen rekord postavljen samo dan ranije. Dan kasnije broj smrtnih slučajeva porastao je na više od 1.400, a još oko 1.400 zabilježeno je sljedećeg dana. Prije toplotnog vala dnevni prosjek u aprilu i maju iznosio je između 900 i 1.000 smrti.

Agencija upozorava da će stvarni broj dodatnih smrti vjerovatno biti veći od početnih procjena jer se još uvijek prikupljaju smrtovnice, posebno za osobe koje su preminule kod kuće ili u ustanovama za starije, gdje prijava smrti često nije digitalizovana. Smrtnost će zbog toga biti veća od ovih prvih podataka, navodi agencija.