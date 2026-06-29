Krađe na plažama: Mobiteli, torbice, sunčane naočale

Tokom proteklog vikenda zabilježene su krađe na plažama u više dijelova Hrvatske, pri čemu su lopovi koristili gužve i nepažnju kupača. Najviše slučajeva evidentirano je u Istri, gdje je na području Rovinja te pulskih plaža Stoja i Verudela prijavljeno ukupno šest krađa, izvještava Glas Istre. Meta su uglavnom bili strani turisti, kojima su nestajali novčanici s dokumentima, mobilni telefoni, satovi, torbe, sunčane naočale i druge vrijedne stvari ostavljene bez nadzora.

Slični slučajevi bilježe se svake ljetne sezone i na drugim dijelovima jadranske obale, uključujući Kvarner, Dalmaciju i otoke, gdje veliki broj turista i gužve dodatno olakšavaju djelovanje džeparoša i drugih lopova.

Kada je riječ o počiniocima, policijska praksa pokazuje da su oni mješoviti – i domaći i strani državljani. U većini policijskih izvještaja stoji formulacija “nepoznati počinitelj”, jer se identitet se ne zna odmah. U značajnom broju slučajeva riječ je o stranim državljanima, često turistima ili osobama koje dolaze sezonski, mada u dosta slučajeva su počinioci hrvatski državljani, posebno u krađama na lokalnim plažama i u turističkim mjestima.

U dijelu slučajeva radi se o stranim osobama koje borave turistički ili sezonski, dok su u drugim slučajevima identificirani i hrvatski državljani. Ipak, u većini krađa identitet počinioca ostaje nepoznat, jer se djela često otkriju tek naknadno.

Iz policije upozoravaju da se krađe najčešće dešavaju u trenucima opuštenosti, dok se kupači kupaju ili se udalje od svojih stvari. Savjetuje se da se na plažu nosi samo najosnovnije, bez vrijednog nakita i većih iznosa novca. Dokumente i kartice ne treba držati zajedno, a PIN nikako ne zapisivati uz karticu.

Građanima se preporučuje i da stvari ne ostavljaju bez nadzora te da ih čuva osoba od povjerenja. U slučaju krađe, potrebno je odmah obavijestiti policiju na broj 192 i, ako je moguće, pregledati bližu okolinu jer se ukradeni predmeti ponekad odbace nedaleko od mjesta događaja.