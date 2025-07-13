Hrvatska policija upozorava: Pedofila sve više na plažama, skrivaju kamere

Nakon što je na hrvatskim plažama zabilježen porast slučajeva iskorištavanja djece za pornografiju, policija je uputila upozorenje roditeljima da pojačaju nadzor nad djecom tokom ljetne sezone.

Prema podacima Ravnateljstva policije objavljenim u nedjelju, tokom 2024. godine evidentirano je ukupno 427 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, od čega se 209 slučajeva dogodilo u prvih šest mjeseci. Iako statistike ne izdvajaju pojedinačne slučajeve, policija ističe da se takvi incidenti češće otkrivaju ljeti, zahvaljujući dojavi građana i brzoj reakciji turističkih radnika, prenosi Index.hr.

Tehnologija korištena za prikriveno snimanje

Policija navodi da su počinitelji najčešće muškarci starije dobi, strani državljani koji borave u Hrvatskoj kao turisti. Za snimanje djece koriste sofisticirane uređaje s kamerama skrivenim u naočalama, ručnim satovima, knjigama, olovkama, pa čak i perajama za plivanje. Iako u većini slučajeva ne dolazi do fizičkog kontakta s djecom, samo snimanje predstavlja ozbiljno kazneno djelo i viktimizaciju djeteta.

Roditeljima se savjetuje da djecu na plažama oblače u kupaće kostime, obrate pažnju na sumnjivo ponašanje osoba u blizini te prijave svaku osobu koja pokazuje neuobičajeno zanimanje za djecu ili koristi predmete koji mogu skrivati kamere.

Novi slučaj u Istri

U najnovijem slučaju, istarska policija je privela 51-godišnjeg državljanina Italije koji je na plaži snimao nagu djecu koristeći kameru skrivenu u naočalama. Također je prethodno uhapšen i državljanin Ukrajine, zatečen u turističkom kampu u Istri dok je snimao djecu.

Policija apelira na građane da ostanu budni i pomognu u zaštiti djece prijavljivanjem bilo kakvih sumnjivih aktivnosti.