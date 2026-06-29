Putnički avion pri slijetanju udario u dron

Pilot aviokompanije JetBlue Airways prijavio je mogući sudar s dronom tokom prilaza njujorškom Međunarodnom aerodromu John F. Kennedy. Savezna uprava za avijaciju (FAA) saopćila je da je avion sigurno sletio te da naknadnim pregledom nisu pronađena nikakva oštećenja.

Agencija je pokrenula istragu o incidentu, prenosi BBC.

Ovo je posljednji u nizu bliskih susreta između bespilotnih letjelica i komercijalnih aviona. Samo nekoliko dana ranije, pilot kompanije United Airlines prijavio je da je za dlaku izbjegao sudar s dronom tokom prilaza Međunarodnom aerodromu Newark Liberty u New Jerseyju.

Pilot prijavio udar

FAA navodi da je pilot JetBluea prijavio udar drona na visini od oko 900 metara, oko 7:15 sati po lokalnom vremenu.

Na audio-snimku komunikacije s kontrolom zračnog saobraćaja, koji je zabilježio ATC.com, može se čuti kako pilot obavještava kontrolni toranj o incidentu.

Spremni smo za slijetanje na pistu 13 lijevo - rekao je pilot, a potom dodao:

- Samo kratka informacija, nisam stigao javiti kontroli prilaza, ali sudarili smo se s dronom tokom zaokreta.

Kada ga je kontrolor upitao:

- Kažete da ste se sudarili?

Pilot je odgovorio:

- Da, pogodio nas je tačno iznad pilotske kabine.



Sigurno sletio

Iz JetBluea su za BBC saopćili da je let protekao bez problema.

Avion je sigurno sletio, putnici su se normalno iskrcali, a letjelica je povučena iz saobraćaja radi pregleda. Tokom inspekcije nisu pronađena nikakva oštećenja niti dokazi o sudaru - naveli su iz kompanije.

Prema podacima FAA-e, ova agencija svakog mjeseca primi više od 100 prijava o uočenim dronovima u blizini aerodroma, uprkos propisima koji zabranjuju neovlašteno upravljanje bespilotnim letjelicama u tim područjima.

Iz FAA-e upozoravaju da se neodgovorni operateri dronova mogu suočiti s visokim novčanim kaznama i krivičnim prijavama, uključujući i mogućnost zatvorske kazne.