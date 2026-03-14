Sarajevo širi avio-povezanost: 41 destinacija u ljetnom redu letenja 2026.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, ministar privrede KS Zlatko Mijatović i ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto razgovarali su s rukovodstvom JP Međunarodni aerodrom Sarajevo o poslovnim rezultatima, aktuelnim kapacitetima i planovima daljnjeg razvoja aerodroma, s posebnim osvrtom na ljetni red letenja 2026. godine, koji predviđa letove 31 aviokompanije prema 41 destinaciji.

Sastanku su prisustvovali i članovi menadžmenta aerodroma, uključujući v.d. izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju Amadea Mandića, v.d. izvršnog direktora za razvoj aerodroma Slobodana Kadijevića te direktoricu Sektora aerodromskih usluga Vedranu Vikić.

Tokom sastanka predstavljeni su rezultati poslovanja iz protekle godine, koji potvrđuju snažan rast Aerodroma Sarajevo i njegovu sve jaču poziciju u regionalnoj i evropskoj mreži zračnog saobraćaja.

U 2025. godini aerodrom je opslužio 2.226.692 putnika (+22,2% u odnosu na 2024.), realizirano je 19.671 aviooperacija (+16,8%), dok je cargo promet iznosio 3.344.215 kilograma.

Najviše putnika zabilježeno je na linijama prema Istanbulu, Beču i Zagrebu, što potvrđuje važnost Sarajeva kao regionalnog zračnog čvorišta.

Na sastanku je predstavljen i Plan razvoja Aerodroma Sarajevo do 2032. godine, koji predviđa infrastrukturna proširenja, povećanje kapaciteta i modernizaciju operativnih i sigurnosnih sistema, s ciljem dugoročne održivosti i jačanja konkurentnosti na regionalnom i evropskom tržištu.

Premijer Uk i ministar Mijatović naglasili su da Kanton Sarajevo nastavlja snažno podržavati razvoj zračnog saobraćaja, posebno kroz politiku subvencioniranja postojećih i novih aviolinija, što je već vidljivo kroz rast broja putnika, prihoda aerodroma, razvoj turizma i ukupni privredni efekt za Kanton Sarajevo i BiH, saopćila je Press služba Kantona Sarajevo.