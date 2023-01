Nobelovac došao do računice kada će stati pandemija

Nobelovac Majkl Levit (Michael Levitt), američko-britansko-izraelski biofizičar, nije otkrio kako se liječi koronavirus niti je otkrio lijek, već je samo učinio ono što najbolje radi: ukrštao brojeve.

Statistički podaci doveli su ga do zaključka da će se, suprotno mračnim prognozama koje se prodaju, širenje virusa zaustaviti. Njegove prognoze pokazale su se tačnim: Broj novih slučajeva prijavljenih svakog dana počeo je padati od 7. februara. Sedmicu dana kasnije, stopa smrtnosti je također počela opadati.

Levit je 2013. dobio Nobelovu nagradu za hemiju za "razvoj modela s višestrukim skalama za složene hemijske sisteme". Ni na koji način nije imao namjeru da bude prorok koji najavljuje kraj kuge. Dogodilo se slučajno.

- Stopa zaraze virusom u provinciji Hubej svakodnevno se povećavala za 30 posto - to je zastrašujuća statistika. Nisam stručnjak za gripu, ali mogu da analiziram brojke i to je eksponencijalni rast. Prema ovoj brzini, cijeli svijet je trebao biti zaražen u roku od 90 dana - rekao je on.

Ali, tada se trend promijenio. Kad je Levit 1. februara počeo analizirati podatke, Hubej je imao 1.800 novih slučajeva svaki dan, a u roku od šest dana taj je broj dostigao 4.700.

- A onda, 7. februara, broj novih infekcija počeo je linearno padati i nije prestao. Sedmicu kasnije isto se dogodilo i s brojem umrlih. Ova dramatična promjena krive obilježila je srednju tačku i omogućila bolje predviđanje vremena kada će se pandemija završiti. Na osnovu toga zaključio sam da će se situacija u cijeloj Kini poboljšati u roku od dvije sedmice. I zaista, sada je vrlo malo novih slučajeva infekcije.

Svakodnevno se prijavljuju novi brojevi različitih entiteta, poput Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Levit je počeo slati redovne izvještaje svojim kineskim prijateljima. Na osnovu sve manjeg broja slučajeva zaraze i smrtnih slučajeva, rekao je, virus će iz Kine vjerovatno nestati do kraja marta.

U početku je, priča Levit, svaki bolesnik s koronavirusom u Kini u prosjeku zarazio 2,2 ljudi dnevno – što može napomenuti eksponencijalni rast koji može samo dovesti do katastrofe.

Ali, tada je počeo opadati, a broj novih dnevnih infekcija sada je gotovo nula.

Uporedio je to s kamatnim stopama: