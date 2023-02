Velika Britanija produžila mjere do 8. marta

Vlasti Velike Britanije se nadaju da će do sredine februara biti vakcinisano 15 miliona ljudi iz prioritetnih grupa . Avaz

Vlasti Velike Britanije se nadaju da će do sredine februara biti vakcinisano 15 miliona ljudi iz prioritetnih grupa . Avaz

Premijer Velike Britanije Boris Džonson (Johnson) nagovijestio je da će mjere zatvaranja u ovoj zemlji biti na snazi do 8. marta, kada će škole moći ponovo postepeno da budu otvorene.



On je u obraćanju poslanicima u Parlamentu izrazio nadu da će škole moći da budu otvorene u martu, s obzirom na to da je u Velikoj Britaniji započeta vakcinacija protiv Covida-19 i da se vlasti nadaju da će do sredine februara biti vakcinisano 15 miliona ljudi iz prioritetnih grupa.