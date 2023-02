"Der Standard" objavio članak pod nazivom "U BiH se mnogi boje rata"

Austrijski "Der Standard" je objavio članak pod nazivom "U BiH se mnogi boje rata". U njemu piše kako je Rusiji uspjelo da oslabi poziciju visokog predstavnika, ali da ipak nije podnijela veto na produženje misije EUFOR-a.

- Kristijan Šmit (Christian Schmidt) je na sjednici Vijeća sigurnosti u New Yorku želio objasniti zašto se Bosna i Hercegovina, zbog napada desno-radikalnog nacionaliste Milorada Dodika na njen suverenitet i integritet, nalazi u egzistencijalno najopasnijoj situaciji od okončanja rata. Umjesto toga je, na inicijativu Rusije, iz teksta o produženju vojne misije EUFOR-a Althea prekriženo njegovo ime i funkcija. Ne samo da nije imao priliku održati govor, već su se prema njemu ponašali kao prema nepozvanom gostu. Rusija je bila u poziciji da ide tako daleko, jer joj je to bio ustupak kako bi pristala na produženje misije EUFOR-a Althea, do kojeg je u konačnici u srijedu i došlo.