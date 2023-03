Da li je posao u Njemačkoj atraktivan za strance?

Možda bi ona mogla doći u Frankfurt, jedan od najvažnijih svjetskih finansijskih centara? Ne, kaže Džesika Džejms, Njemačka ne dolazi u obzir. Da biste tamo našli posao, morate naučiti njemački – a to je teško.

- Ja sam hrišćanka, a Pakistan je muslimanska zemlja. To je glavni razlog zašto želim da idem u Evropu - rekla je ona u telefonskom razgovoru za DW.

OECD vidi veliki potencijal

Ljudi su neljubazni, jezik je težak, teško možete dobiti vizu? Zvuči kao da Njemačka nije zemlja koja privlači kvalifikovane radnike iz inostranstva. Nije tačno, kaže Tomas Libih (Thomas Liebig), Njemačka je privlačna za radnu snagu. Ekspert za migracije u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) vidi "veliki potencijal u visokokvalifikovanim i dobro obrazovanim ili obučenim ljudima u inostranstvu, koji su zainteresovani za Njemačku".

Libih i njegove kolege anketirali su skoro 30.000 ljudi, koji su posjetili internet portal njemačke vlade za kvalifikovane radnike iz inostranstva. Riječ je o ljudima, koji su već zainteresovani za posao u Njemačkoj. Većina može zamisliti da dođe u Njemačku jer tu za njih postoje dobre mogućnosti za posao i karijeru. Dva od tri ispitanika kao razlog svog interesovanja navodi visok standard i kvalitet života u Njemačkoj.

Jedan od njih je Adrian Oku.

-Tražim posao u vašoj zemlji jer bih volio da živim u Njemačkoj - rekao je on za DW. "Sviđa mi se Njemačka. Njemačka je moj san." Oku dolazi iz grada Kavaja u Albaniji, koji se nalazi 20 kilometara zapadno od glavnog grada Tirane. Po završetku školovanja tamo je radio kao instalater za vodu, grijanje i klimatizaciju.

24-godišnji Oku je u međuvremenu stigao u Welcome Center u Hessenu, punkt za davanje informacija stručnoj radnoj snazi iz inostranstva, koji je smješten u Frankfurtu na Majni. Oku sjedi u teksas jakni i ne skida sa glave vunenu kapu, jer trenutno je u njemačkim uredima grijanje smanjeno, pa tako i u službenim prostorijama ovog Centra - sa neonskim svjetlom, sivim tepisima i zidovima obojenim u žuto, Welcome Center na prvi pogled izgleda hladno – kao većina njemačkih ustanova, ali Alberto Coronado zna kako da razbije taj utisak. Coronado, jedan od tri konsultanta, ide nasmijan od ureda do ureda.

On želi učiniti sve što je u njegovoj moći da stranim kvalifikovanim radnicima omogući da što prije dođu do posla i uđu na njemačko tržište rada.

- U stranoj zemlji je na početku uvijek sve novo - kaže on. "Čak i najpametnijim ljudima je u početku svega previše. A mi smo tu da im olakšamo i pomognemo da se snađu."