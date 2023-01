Slavne osobe koje su nas napustile 2022. godine

Sidney Poitier

Rođen za vrijeme porodičnog putovanja u južnu američku državu Floridu 1927. godine, Poitier je odrastao u siromaštvu s roditeljima koji su uzgajali paradajz na Bahamima. Njegovo interesovanje za film i kinematografiju počinje u ranoj mladosti, a nakon što se pridružio starijem bratu u Miamiju u dobi od 15 godina, počeo je pohađati satove glume u American Negro Theatre – plaćajući ih radeći tamo kao strojar. Njegovo prvo pojavljivanje na pozornici nije bilo baš uspješno. Ali nakon što je proveo mjesece radeći na tome da se riješi svog bahamskog naglaska, konačno je primijećen i dobio je glavnu ulogu u brodvejskoj produkciji "Lizistrate". Dobio je svoj prvi filmski posao 1950., glumeći u filmu "No Way Out" Josepha L. Mankiewicza, koji se bavio pitanjima rasizma i rasističkog nasilja.

Thierry Mugler

Madeleine Albright

Shinzo Abe

Olivia Newton-John

- Tvoj od trenutka kad sam te vidio i zauvijek – napisao je John Travolta kada je saznao da je Olivia Newton-John, njegova partnerica u hit filmu iz 1978. "Briljantin", preminula u svom domu u južnoj Kaliforniji 8. augusta u dobi od 73 godine.



Olivia Newton-John je rođena u Britaniji a odrasla u Australiji gdje je počela nastupati kao dijete, osnovavši svoju prvu grupu sastavljenu isključivo od djevojčica u dobi od 14 godina. Kao djevojčica učestvovala je u brojnim televizijskim emisijama. Snimila je svoj prvi singl, “Till You Say You'll Be Mine,” 1966., ali njezina je karijera je doživjela boom nakon što se preselila u Sjedinjene Države početkom 1970-ih, gdje je imala svoj prvi hit s pjesmom Boba Dylana, “If Not For You".

Između 1973. i 1983., Newton-John je bila među najpopularnijim svjetskim zvjezdama. Imala je 14 "Top 10" singlova u SAD-u, osvojila je četiri Grammyja i glumila u "Briljantinu". Duet Travolta-Newton-John, "You're the One That I Want", bila je jedna od najpopularnijih pjesama tog doba i prodana je u više od 15 miliona primjeraka.

Nakon prve od tri dijagnoze raka 1992., također je postala istaknuta aktivistica za borbu protiv raka dojke.