Broj Kineza pao prvi put od 1961. godine

Broj Kineza pao je prošle godine prvi put od 1961., što je historijska prekretnica koja označava početak vjerovatno dugog perioda smanjenja kineskog stanovništva zahvaljujući kojem bi Indija u 2023. mogla postati najmnogoljudnija zemlja na svijetu. Kina je na kraju 2022. imala 1.41175 milijardu stanovnika u odnosu na 1.41260 milijarde godinu ranije, objavio je državni zavod za statistiku.

Stopa nataliteta

Stopa nataliteta bila je 6.77 novorođenih na 1.000 ljudi, pad prema 7.52 u 2021. To je najniža stopa nataliteta dosad. Kina je također imala najveću stopu smrtnosti od 1976. - 7.37 smrti na 1.000 ljudi u odnosu na 7.18 u 2021.

Dugoročno, UN-ovi stručnjaci predviđaju da će broj Kineza do 2050. pasti za 109 miliona, triput više nego u prognozi iz 2019.

Demografi kažu da je na pad uticala i korona

Demografski pad je najvećim dijelom rezultat kineske politike jednog djeteta od 1980. do 2015., kao i golemih troškova obrazovanja zbog kojih velik broj Kineza ima samo jedno ili uopće nema djece. Domaći demografi smatraju da će Kina ostarjeti prije nego što postane bogata, dovodeći do usporavanja ekonomije jer će pasti prihodi i do povećanja javnog duga zbog povećanih troškova skrbi o starijim građanima.

Stroge mjere protiv covida-19 koje su bile na snazi tri godine i potom naglo popuštanje koje je napunilo bolnice dodatno su pridonijeli demografskom padu, kažu eksperti.

Iako su lokalne vlasti 2021. uvele mjere koje su ljude trebale motivirati na veći broj djece, uključujući porezne olakšice, duži porodiljni dopust i subvencije za stanovanje, dugoročno se ne očekuje da će te mjere promijeniti trend.