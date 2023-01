Zelenski je mali odjevni brend pretvorio u mega-biznis od 150 miliona godišnje

Od početka rata u Ukrajini 24. februara Volodimir Zelenski (Zelensky) se svijetu obraćao video-porukama.

U svim tim video-obraćanjima Zelenski je nosio maskirnu uniformu, što je bio slučaj i prilikom susreta sa inostranim državnicima ili tokom službene posjete američkom Kongresu.

Forbes je otkrio da se radi o ukrajinskom brendu M-TAC, koji proizvodi opremu za turizam i lov, dodatke za oružje, te vojnu i taktičku odjeću koje nose Zelenski i njegovi komandanti.

M-TAC je doživio ekspanziju, a za to je kriva, ni manje ni više nego ruska agresija.

Od februara, kada je počeo rat, M-TAC je udvostručio prodaju svoje robe.

Prema prognozama finansijskih stručnjaka, prihod bi do kraja 2022. trebao narasti sedam do osam puta i dosegnuti od 600 do 650 miliona grivni (što je približno 150 miliona eura), a takvi finansijski pokazatelji i osoblje u rangu su s velikim proizvođačima vojnih odora koji proizvode opremu za državne narudžbe.