EU: Vučić i Kurti potvrdili dolazak na sastanak 27. februara

Kosovski premijer Albin Kurti i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdili su da će sudjelovati 27. februara na sastanku u Briselu, a visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Žozep Borelj (Josep Borrell) se nada da će dvije strane prihvatiti evropski prijedlog kao način za normalizaciju međusobnih odnosa.

Kako je danas saopćeno iz press službe Evropske unije, Borelj će uz podršku posebnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčáka, održati odvojene sastanke s čelnicima Kosova i Srbije s početkom u 15 sati, nakon čega će uslijediti zajednički sastanak.

Francusko-njemački prijedlog

Na sastanku će biti riječi o prijedlogu EU o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, a na kraju sastanka visoki predstavnik Borelj će dati izjavu za medije.

Kosovski premijer Albin Kurti rekao je u utorak kako se nada da će razgovori u Briselu biti usmjereni na francusko-njemačku inicijativu, a ne na "interese jedne strane".

- Imamo prijedlog s francusko-njemačkom inicijativom. Očekujemo da će biti razgovora i da ćemo na temelju tog razgovora ići dalje - rekao je Kurti te dodao da na sastanku neće biti riječi o Zajednici srpskih općina (ZSO) na Kosovu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je kako ne očekuje da će ovaj sastanak biti toliko plodonosan jer, prema njegovim riječima, s kosovskim premijerom Kurtijem "nema mnogo razgovora".

- Nema mnogo razgovora s Kurtijem jer taj čovjek odmah počne pričati o Slobodanu Miloševiću, njegovim mukama..., ne znam, Ademu Demaciju... Onda shvatite da je on zaostao u tom vremenu, i to je to - rekao je Vučić.

Formiranje ZSO

Vučić je kazao da će se na sastanku 27. februara u Briselu svakako razgovarati o formiranju Zajednice srpskih općina na Kosovu te dodao da će "o tome morati razgovarati i evropski predstavnici".

U Briselu će 27. februara biti riječi o Prijedlogu EU-a o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji su dvjema stranama u drugoj polovici januara predstavili američko-evropski diplomati. Sporazum predviđa poštivanje teritorijalnog integriteta, nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu (Zajednica srpskih općina ZSO).

Vučić je rekao da je Srbija "spremna prihvatiti koncept evropskog plana" i "raditi na primjeni predloženog sporazuma" o dijalogu za normalizaciju odnosa s Kosovom.

Kosovski premijer Albin Kurti poručio je da Kosovo "prihvata prijedlog EU za normalizaciju odnosa" i smatra ga dobrom osnovom za daljnje razgovore i solidnom platformom za napredovanje.