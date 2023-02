New York Times tvrdi: Posrednici iz SAD u BiH žele nabaviti granate za Ukrajinu

Bosna i Hercegovina, Srbija i Rumunija neke su od zemalja u kojima posrednici iz Sjedinjenih Američkih Država nastoje nabavljati granate za ukrajinsku vojsku, tvrdi New York Times pozivajući se na povjerljive izvore.

Navode da se Ukrajina dugo oslanjala na rusko oružje za svoje oružane snage a, sada se muči da nabavi municiju iz sovjetskog doba za to oružje, uz pomoć proizvođača čak i u ruralnim krajevima istočne Evrope.

Oružje sovjetskog standarda

- Godinu dana nakon rata, uprkos prilivu sofisticiranog zapadnog oružja, ukrajinska vojska se i dalje oslanja prvenstveno na oružje koje ispaljuje municiju sovjetskog standarda. SAD i njihovi saveznici iz NATO-a ne proizvode tu municiju, a nekoliko zemalja izvan Rusije koje to rade uglavnom su u bivšoj sovjetskoj orbiti - tvrdi ovaj list.

Dodaju da se zbog toga zapadne zemlje bore da pronađu alternativne izvore, ulažući milione dolara u zaobilazna rješenja koja će utišati transakcije i izbjeći političke posljedice i rusku odmazdu. I to ih dovodi u neka od udaljenijih područja istočne Evrope, poput Kostenca i malog grada Sopota u Bugarskoj.

Predviđeni izvoz oružja Bugarske prošle godine je porastao, premašivši 3 milijarde dolara, što je oko pet puta više od prodaje u inostranstvu u 2019, prema vladinim procjenama iz podataka prikupljenih u oktobru.

- Ali teško da je to jedina zemlja koja tiho doprinosi ukrajinskim ratnim naporima. Luksemburg snabdjeva Ukrajinu oružjem porijeklom iz Češke. Posrednici sa gotovinom iz SAD pretražuju fabrike u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Rumuniji u potrazi za granatama. A Britanija je formirala tajnu radnu grupu za naoružavanje Ukrajine, navodi se u dokumentu do kojeg je došao New York Times i zvaničnicima koji su upoznati sa radom radne grupe - navodi se.

Tajna radna grupa

Ukrajina je posljednjih mjeseci ispaljivala između 2.000 i 4.000 artiljerijskih granata dnevno, ali bi željela da ispali više kako bi mogla ponovo zauzeti teritoriju koju je zauzela Rusija. U jednom trenutku prošlog ljeta Rusija je ispaljivala čak 50.000 granata dnevno. Ali taj broj je od tada opao, a i Rusija pati od nedostatka municije.

List navodi da tajna radna grupa koju je stvorilo britansko ministarstvo odbrane fokusirala se na nabavku municije u sovjetskom stilu, zadatak koji je postajao sve teži kako je rat odmicao, a velikim dobavljačima ponestalo zaliha.

Prošlog juna Britanija je sklopila dogovor o kupovini 40.000 artiljerijskih granata i raketa koje su proizvele pakistanske tvornice oružja u državnom vlasništvu. Prema uslovima sporazuma, Britanija bi platila rumunskom brokeru da kupi pakistansko oružje, pokazuju dokumenti. U službenoj dokumentaciji transakcije piše da će oružje biti prebačeno iz Pakistana u Britaniju, bez pominjanja Ukrajine, pokazuje dokument do kojeg je došao The Times.

Dogovor se raspao nakon što pakistanski dobavljač nije mogao isporučiti municiju, rekao je Marius Rosu, šef izvoza rumunskog brokera Romtehnica.

Dodaje se da su takvi problemi uobičajni u poslovima koji se oslanjaju na trgovce oružjem i daleke proizvođače.