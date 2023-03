SAD odustaju od embarga koji je mogao ugroziti Putina

Financial Times objavio je informaciju prema kojoj su se predstavnici Bajdenove administracije sastali s najvećim igračima u globalnim trgovini robama kako bi dogovorili da se trgovina ruskom naftom zadrži na odgovarajućem nivou.

Neka slobodno šire svoju ulogu

To je veliki odmak od ranijih proklamacija Sjedinjenih Država, EU odnosno članica G7 prema kojima je nužno minimalizirati ili potpuno ukinuti uvoz ruske nafte kako bi se što je više srezali devizni prihodi Kremlja te tako destabilizirala ruska ekonomija i možda čak srušio režim Vladimira Putina. Međutim, sada se u razgovorima oko ruske nafte više ne spominju pojmovi poput ‘embargo‘, koji asocira na potpuni prekid trgovine. Upravo suprotno.

Predstavnici američkog Treasurya, piše FT, sastali su se između ostalih i s menadžerima Trafigure i Gunvora, najvećim kompanijama u svjetskoj trgovini robama, pa tako i naftom. Poruka je američkog Treasurya menadžerima neka slobodno šire svoju ulogu u trgovini ruskom naftom. Jedino bitno ograničenje koji bi američka administracija zadržala jest dogovoreni limit cijene na rusku naftu. „Amerikanci su nas aktivno ohrabrivali da ponovo učestvujemo u prijevozu nafte“, izjavio je za FT jedan od sudionika sastanka s američkim Treasuryem.

- Na individualnim je kompanijama da donesu svoje vlastite odluke. Naš je cilj komunicirati dopuštenu arhitekturu price cap-a - izjavio je jedan od predstavnika Treasurya (pandan europskim ministarstvima financija) te je pojasnio kako je sastanak s menadžerima kompanija imao fokus na strukturi tržišta.

Neki od globalnih trgovaca naftom, poput Trafigure, Vitola i Gunvora svojevoljno su drastično smanjili biznis s ruskom naftom jer su se bojali javnih reakcija ako nastave isporučivati milione barela dnevno. Sada ih Amerika uvjerava da se nemaju čega bojati.

Bez obzira na to što su se veliki igrači suzdržavali od trgovine ruskom naftom, ona je pronalazila put do kupaca preko manjih trgovaca, koji su ju pretežito isporučivali na azijskim tržištima. To je izazvalo ekološke brige jer su korišteni stari tankeri bez zapadnih osiguranja i ostalih pratećih brodarskih usluga.

Nafta da ostane na tržištu

Očigledno je ključni razlog reakcije američkih vlasti strah da se ne dogodi ozbiljnija disrupcija opskrbe. Na težini stoga dobivaju ranija upozorenja onih koji su tvrdili kako puni naftni embargo, pa i price cap, može više ozbiljno nauditi zapadnoj alijansi liberalnih demokracija, a posebno Europskoj uniji, ako dođe do prekida isporuka. Treba voditi računa i o tome da održavanje stabilnih isporuka omogućava održavanje relativno stabilnih, prihvatljivih cijena. Obnovu vjeru u tržišne zakonitosti u odnosu na zabrane potvrđuju i dužnosnici Treasurya:

- Jedan od naših ciljeva je da nafta ostane na tržištu… Ohrabreni smo jer je tržište nafte ostalo stabilno unazad nekoliko mjeseci, iako je ruski prihod pao 60 posto od početka invazije - izjavio je za FT drugi dužnosnik Treasurya.

Razgovori američke administracije i trgovaca naftom vodili su se u Houstonu tijekom CERAWeek konferencije.

Većina članica G7 i EU zabranile su prekomorski uvoz ruske nafte, ali je izvoz u druge države i dalje dopušten. Indija, Kina i Turska značajno su povećale uvoz ruske nafte.



„Amerikanci doista žele da se kreće“, izjavio je jedan od trgovaca sa sastanaka, misleći na rusku naftu.

Rusija je zaprijetila da će prekinuti isporuke nafte nakon što su zapadne zemlje povećale vojnu pomoć Ukrajini.