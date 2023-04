Ko je Huan Merčan, sudija pred kojim će se naći Donald Tramp

Velika porota u Menhetnu prošle sedmice je izglasala podizanje optužnice protiv Donalda Trampa (Trump). Bivši američki predsjednik u utorak će se naći na prvom ročištu pred sudom i sudijom Huanom Merčanom (Juan Merchan) za kojeg kažu da je čovjek od riječi, težak ali saosjećajan.

"Tvrd", ali pravedan

Tramp je optužen zbog sumnje da je porno-zvijezdi uoči prošlih izbora isplatio novac u zamjenu za šutnju o njihovoj aferi koja se desila deceniju ranije. U utorak će zbog ovih optužbi ući u sudnicu u Njujorku i suočiti se sa sudijom kojem orbita bivšeg predsjednika nije nepoznanica.

Vršilac dužnosti sudije Vrhovnog suda Njujorka Huan Merčan osudio je na zatvor Trampovog bliskog saradnika Alena Veiselberga (Allen Weisselberg), predsjedavao je suđenjem za porezne prevare u Trump Organization i nadgledao krivični slučaj prevare bivšeg savjetnika Stiva Benona (Steve Bannon).

Međutim, Trampova historijska optužba u utorak bit će možda najupečatljiviji slučaj Merčana do sada, čak i nakon duge karijere na vrhu državnog suda.

Kolege su Merčana opisali kao "tvrdog" sudiju, a ipak pravednog, bez obzira ko je pred njim.

U svojoj analizi, CNN je donio detalje o tome kakav je to sudija Merčan i šta sve trebamo znati vezano za njega.

Efikasan, praktičan i pažljiv

Trampova optužba već jeste, a zasigurno će biti svojevrsni spektakl između pravosudnih organa i bivšeg predsjednika koji već rasplamsava vatru na društvenim mrežama svojim stavovima o Merčanu i njegovoj optužnici.

Merčanove kolege za njega kažu da ne toleriše kašnjenja, opisuju ga kao efikasnog, praktičnog i pažljivog.

- Sudija Merčan je uvijek bio dobro pripremljen, pristupačan i što je najvažnije čovjek od riječi. On se prema meni i mojim kolegama odnosio s najvećim poštovanjem, kako na otvorenim ročištima, tako i iza zatvorenih vrata - kaže advokat Nikolas Gravante (Nicholas).

- On ne dozvoljava tužiocima ili optuženima da stvaraju bilo kakve probleme u njegovoj sudnici. On ne dozvoljava da se desi medijski cirkus ili bilo koji drugi cirkus. Mislim da to što ga Donald Tramp napada i prijeti mu neće biti dobro za njega u sudnici - riječi su advokatice Karen Friedman Agnifilo.

Merčan je vodio sudski postupak i protiv bivšeg Trampovog saradnika Veiselberga , gdje je, kako piše CNN, pokazao svoju jaču stranu kada je rekao da bi izrekao i mnogo veću kaznu nego što jest (Veiselberga je dobio pet mjeseci).

Započeo karijeru 1994. godine

Pored slučajeva Trampa, Merčan je predsjedavao i drugim predmetima visokog profila, uključujući suđenje "fudbalskoj mami", u kojem je odredio jamčevinu od dva miliona dolara za majku iz predgrađa Anu Gristinu (Anna).

Merčan je takođe izrekao kaznu od 25 godina doživotne kazne Senegalcu koji je silovao i ubio svoju djevojku.

Trampov advokat Timoti Parlatore (Timothy) rekao je tokom intervjua u petak na CNN-u da Merčan "nije bio lak" prema njemu kada je sudio u predmetu pred njim, ali je ponovio da će sudija vjerovatno biti pošten.

Merčan je započeo svoju advokatsku karijeru 1994. godine kada je počeo kao pomoćnik okružnog tužioca u odjeljenju za suđenje u Uredu okružnog tužioca Menhetna. Nekoliko godina kasnije, prešao je u kancelariju državnog tužioca, gdje je radio na slučajevima na Long Ajlandu.

Godine 2006., gradonačelnik Njujorka Majkl Blumberg (Michael Bloomberg), tada republikanac, imenovao je Merčana u Porodični sud u Bronksu, a demokratski guverner David Paterson ga je imenovao u Državni sud za tužbe u Njujorku 2009. godine, iste godine kada je počeo obavljati dužnost v.d. sudije Vrhovnog suda Njujorka.

Rođen u Bogoti u Kolumbiji, Merčan je emigrirao u SAD sa šest godina i odrastao u njujorškom naselju Džekson Hajts (Jackson Heights), u Kvinsu. Bio je prvi u svojoj porodici koji je završio na fakultet. Diplomirao je pravo na Univerzitetu Hofstra.