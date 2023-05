Osmišljena coca-cola, najpoznatije bezalkoholno piće na svijetu

Mihajlo Pupin patentirao novi izum - telefon

Srbijansko-američki fizičar i izumitelj Mihajlo Pupin, 8. maja 1994., u Americi je patentirao aparat za telegrafski i telefonski prenos na velike udaljenosti.

Pupin je bio profesor elektrotehnike na Univerzitetu Columbia i počasni konzul Srbije u SAD. Osim patenata objavio je više desetaka naučnih rasprava i 1923. godine svoju autobiografiju na engleskom jeziku "From Immigrant to Inventor" za koju je 1924. godine dobio Pulitzerovu nagradu. Na srpskom jeziku njegova biografija je objavljena 1929. godine pod naslovom "S pašnjaka do naučenjaka".

Institut elektronskih i elektrotehničkih inžinjera svrstao je Pupina među pet najboljih profesora elektrotehnike svih vremena. U SAD je 1958. godine ustanovljeno priznanje Medalja Mihajla Pupina, koje se dodjeljuje svake godine za posebne zasluge, za doprinos nacionalnim interesima Amerike. Jedan od nosilaca ovog priznanja je i Džon Edgar Hover (John Hoover), nekadašnji direktor američkog Federalnog istražnog ureda (FBI).