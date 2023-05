Tramp: Želim da ljudi prestanu umirati u Ukrajini i Rusiji

Bivši predsjednik Donald Tramp (Trump) dao je intervju za CNN samo dan nakon što je savezna porota Manhattana utvrdila da je seksualno zlostavljao E. Džen Karol (Jean Carroll) u garderobi luksuzne robne kuće 1996. godine. Intervju je održan u gradskoj vijećnici u New Hampshireu pred biračima.

Tramp je odbio priznati da je izgubio na predsjedničkim izborima 2020., umjesto toga je ponovio tvrdnje da su izbori bili namješteni. CNN-ova novinarka Kaitlan Kolins (Collins) pritisnula je bivšeg predsjednika izravno ga pitajući hoće li javno priznati da je izgubio izbore 2020.

Kolins je ukazala na izjave Trampovih saradnika iz kampanje koji su priznali da su izbori provedeni pošteno.

- To nisu bili namješteni izbori. To nisu bili pokradeni izbori. Vi i vaši pristaše izgubili ste više od 60 sudskih sporova o izborima. Prošlo je gotovo dvije i pol godine. Možete li javno priznati da ste izgubili izbore 2020. - upitala ga je.

Izbjegao davanje izravnog odgovora

- Pronašli su milione glasova na kamerama, na vladinim kamerama, gdje su punili glasačke kutije. Uz sve to, mislim da je šteta to što se dogodilo. Mislim da je to jako tužna stvar za našu zemlju. Mislim da je to vrlo tužna stvar, iskreno, za svijet, jer ako pogledate što se dogodilo našoj zemlji, naša je zemlja otišla k vragu - rekao je Tramp nastavljajući kritizirati Bajdenovu administraciju.

Zatim je komentirao svoje postupke tokom nereda 6. januara 2021., kada su njegove pristaše izvršili napad na Kapitol. Tramp je, između ostalih, okrivio tadašnju predsjednicu Zastupničkog doma Nanci Pelosi rekavši da je ona među krivcima za sigurnosne propuste.

- Jedan od velikih problema bila je ta Nanci Pelosi, "luda Nanci" kako je od milja zovem. Luda Nanci i gradonačelnik Vašingtona bili su zaduženi, kao što znate, za sigurnost. I nisu radili svoj posao - poručio je.

Tramp tvrdi da je pozvao Nacionalnu gardu da intervenira tokom nereda.

CNN-ova novinarka je podsjetila da je njegov ministar obrane tvrdio drugačije.

- Ali vaš vršitelj dužnosti ministra obrane Kris Miler (Chris), u to vrijeme, kaže da nikada niste izdali službeni nalog za raspoređivanje Nacionalne garde - istaknula je. Međutim, Tramp je inzistirao na svojoj tvrdnji.

Ne vjeruje da će presuda za seksualno zlostavljanje imati utjecaja na glasačice.

Ugrožen život

Osvrnuo se i na pitanje smatra li da duguje bivšem potpredsjedniku Mikeu Penceu ispriku za događaje od 6. januara. Pence je rekao da je Tramp ugrozio njegov život tog dana.

- Ne, jer je učinio nešto loše. Trebao je vratiti glasove u državna zakonodavna tijela i mislim da bismo imali drugačiji ishod - odgovorio je.

Na pitanje umirovljenog odvjetnika Vajnea Bejera (Waynea Beyera) bi li pomilovao pobunjenike osuđene za savezne prijestupe zbog nereda 6. januara, Tramp je kazao da bi ih "najvjerojatnije" pomilovao ako ponovno bude izabran 2024.

- Sklon sam oprostiti mnogima od njih - dodao je. Istaknuo je da neće moći pomilovati "svakog", ali je rekao da će "to biti velik dio njih".

Tramp je rekao kako ne misli da ga nedavna presuda kojom je proglašen krivim za seksualno zlostavljanje diskvalificira za predsjednika ili da će imati utjecaja na glasačice. Ponovno je demantirao poznanstvo s kolumnistom i odbacio optužbe.

Energetski neovisni

Uvjeren je kako nema puno glasača koji će misliti da ga presuda diskvalificira za obavljanje predsjedničke dužnosti. Utvrdio je da je slučaj izmišljen i da je sve politički motivirano. Ponovio je da ne poznaje Karol, ali je rekao da se s njom i njezinim suprugom fotografirao prije "više godina".

- Ova žena, ne poznajem je. Nikad je nisam upoznao. Nemam pojma ko je ona - naveo je.

Najavio je da će njegovo rješenje za problem inflacije u SAD-u biti bušenje većih količina nafte. "Ako ponovno budete izabrani za predsjednika, što ćete prvo učiniti da pomognete smanjiti troškove kako bi stvari bile pristupačnije?" upitala ga je republikanska aktivistica Danielle Rieger.

"Buši, dušo, buši", odgovorio je Trump. Tvrdi da je tijekom njegovog mandata zemlja bila energetski neovisna i da je cijena plina pala na rekordno niske razine. Zatim je ustvrdio da je porezni zakon koji je usvojen tijekom njegova mandata pomogao stvoriti "najjaču ekonomiju u povijesti".

"Morate učiniti škole sigurnima"

Potvrdio je da će zaštititi Drugi amandman i riješiti probleme mentalnog zdravlja ako bude ponovno izabran 2024.

- Nije pištolj taj koji povlači obarač, nego osoba povlači obarač - rekao je odgovarajući na pitanje glasača Bobija Petrina, koji je u prošlosti glasao za Trampa.

Najavio je da će "učiniti brojne stvari" za rješavanje masovnih pucnjava, uključujući zapošljavanje više zaštitara u školama i ono što je nazvao "očvršćivanjem" ulaza u ustanove. "Morate učiniti škole sigurnima", smatra Trump. Dodao je da mnogi ljudi koji ne posjeduju oružje "neće biti baš sigurni".

Kaitljn Boisoneau, republikanska biračica koja će prvi put glasati 2024., pitala je bivšeg predsjednika Donalda Trampa podržava li američku vojnu pomoć Ukrajini i kako bi se nosio s prijetnjom koju predstavlja ruski predsjednik Vladimir Putin. Tramp je ponovio kako se rat ne bi dogodio da je on bio predsjednik.

- Ako budem predsjednik, taj ću rat riješiti u jednom danu, 24 sata - rekao je. Njegov plan je održavanje sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i Putinom.

- Obojica imaju slabosti i snage i u roku od 24 sata taj će rat biti riješen. Bit će gotovo, bit će apsolutno gotovo - naglasio je.

"Putin je pogriješio"

Nije želio odgovoriti vjeruje li da je ruski predsjednik Vladimir Putin ratni zločinac u kontekstu ruskog rata u Ukrajini. Kazao je da je to nešto o čemu bi "trebalo razgovarati kasnije". Ipak, priznao je kako misli da je "Putin pogriješio".

- Ako kažete da je on ratni zločinac, bit će puno teže sklopiti dogovor da se ova stvar zaustavi. Ako on bude ratni zločinac, ljudi će ga zgrabiti i pogubiti, on će se boriti puno žešće nego što se bori pod drugim okolnostima. To je nešto o čemu ćemo raspravljati kasnije - najavio je.

"Njegova pogreška bila je ulazak. Nikada ne bi ušao da sam ja bio predsjednik", nastavio je Trump, misleći na rusku invaziju na Ukrajinu. Nije dao jasan odgovor na pitanje želi li da Rusija ili Ukrajina dobiju rat.

- Ne razmišljam u smislu pobjede i poraza. Mislim u smislu da se to sredi kako bismo prestali ubijati sve te ljude - rekao je.

"Želim da Evropa uloži više novca"

Kada ga je Kolins drugi put upitala želi li da Ukrajina pobijedi ili ne, Tramp još uvijek nije želio izravno odgovoriti, već je rekao da želi da "svi prestanu umirati".

- Rusi i Ukrajinci, želim da prestanu umirati. I to ću učiniti za 24 sata... Reći ću ovo - želim da Evropa uloži više novca - istaknuo je.

Upitan zašto je ponio povjerljive dokumente sa sobom nakon što je napustio Bijelu kuću, bivši predsjednik Donald Tramp rekao je da je "imao svako pravo prema Zakonu o predsjedničkim zapisima".

- Bio sam tamo i uzeo sam što sam uzeo i s toga će biti skinuta oznaka povjerljivosti. Imao sam svako pravo to učiniti, nisam to tajio. Znate, kutije su bile postavljene ispred Bijele kuće, ljudi su to fotografirali - odgovorio je.