Hadž: "Kamenovanjem šejtana" hadžije privode obrede kraju

Oko 2,5 miliona hadžija, nakon boravka na brdu Arefat i u dolini Muzdelifa, stiglo je danas u Minu, gdje će obaviti obred "bacanja kamenčica" na tri mjesta zvana džemreta.



"Bacanje kamenčića" simbolično znači borbu protiv prokletog šejtana. Hodočasnici su se sa prvim zrakama sunca krenuli iz Muzdelife u Minu. Veliki broj njih je noć proveo u molitvi dok su drugi na put prema Mini krenuli odmah nakon ponoći. Hodočasnici će i drugi i treći dan Kurban-bajrama provesti na Mini gdje će nastaviti s istim obredom.

Simbolična borba

Bacanje kamenčića ima za cilj simboličnu borbu protiv šejtana i ovdje se ne misli na borbu s njim samo u danima hadža, već da ona treba biti uvijek prisutna kod vjernika. Ova simbolika podstiče hodočasnike da se duhovno uzdignu i odbace zle nagone, te zapriječe put poročnom životu. Ovim se ujedno oživljava radnja Božijeg poslanika Ibrahima, a.s.

Predaje kazuju da je, nakon što je po Božijem naređenju sa svojim sinom Ismailom, a.s, obnovio K'abu, melek Džibril poveo Ibrahima, a.s., prema Mini, i kada su bili na Akabi (prvo džemre), ugledali su Iblisa da stoji kod jednog drveta. Džibril tada reče Ibrahimu: "Izgovori tekbir i gađaj ga kamenčićima!“

On to učini i Džibril se udalji do srednjeg džemreta. Ibrahim, a.s., opet ponovi radnju, pa se Iblis udalji do trećeg džemreta. Ibrahim, a.s., ponovo učini isto te Iblis nestade.

Tri obavezujuća obreda

Obred simboličnog gađanja šejtana hadžije obavljaju i trećeg dana Kurban-bajrama, a između ta dva bacanja kamenčića bh. hadžije će oko ponoći obaviti i Tavafu-l-ifade u Haremu K'abe, te S’aj između Safe i Merve. Tek nakon što su obavili ovaj tavaf i S’aj, hadžijama su prestale ihramske zabrane.

Inače, Tavafu-l-ifade je pored ihrama i boravka na Arefatu, jedan od tri obavezujuća obreda hadža, a sastoji se od obilaska sedam krugova oko K'abe.

Dane Kurban-bajrama određuje klanje kurbana - što je tradicija Božijeg poslanika Ibrahima a.s., i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, te dani hadža - dani boravka nekoliko miliona muslimana u časnim mjestima Mekki i Medini.