Wagner se više neće boriti u Ukrajini

Osnivač plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin odbio je potpisati bilo kakve ugovore s Kremljom, rekao je predsjednik Odbora za odbranu ruskog parlamenta Dume, koji je citiran u ruskim državnim medijima.

TASS navodi riječi Andrija Kartapolova koji je rekao da je zbog tog odbijanja Prigožinu rečeno da njegovi borci više neće imati ulogu u ratu u Ukrajini.

RIA također izvještava da je "čak i prije događaja 24. juna (pobune Wagnera, op.a.), Prigožinu rečeno da Wagner neće sudjelovati u specijalnoj operaciji (kako Kremlj naziva invaziju Ukrajine)".

Šta je Wagner i zašto je važan?

Wagnerova grupa, ruska privatna vojna kompanija, igrala je ključnu ulogu u ruskom vojnom angažmanu u Ukrajini. Iako je Kremlj donedavno rutinski negirao bilo kakve formalne veze s Wagnerovom grupom, mnogi stručnjaci smatraju da su njeni operativci djelovali kao produžena ruka ruske vojske, obavljajući zadatke koji su često bili previše rizični ili politički osjetljivi za regularne vojne jedinice.

U kontekstu ukrajinskog sukoba, Wagnerovi borci su bili zaduženi za niz operacija, uključujući borbe protiv ukrajinskih snaga, osiguranje strateških objekata i, prema nekim izvještajima, sudjelovanje u operacijama protiv civilnog stanovništva. Njihova prisutnost na terenu omogućila je Moskvi da održi određeni stepen negiranja uključenosti u sukob. Wagner je bio ključan u osvajanju ukrajinskog grada Bahmuta.

Velik zaokret

No, ova nova vijest o Jevgeniju Prigožinu, vođi Wagnerove grupe, i njegovu odbijanju da potpiše nove ugovore s Kremljom, predstavlja značajan preokret. Ovaj potez ne samo da stavlja upitnik nad budućim sudjelovanjem Wagnerovih boraca u sukobu, već i ukazuje na mogući raskol između Kremlja i ove tajnovite organizacije.

Još uvijek nije potpuno jasno zašto je Prigožin odbio potpisati nove ugovore, ali neki izvori sugeriraju da bi to moglo biti povezano s nedavnom pobunom. Wagnerova grupa je bila umiješana u pobunu protiv Kremlja, što je dovelo do napetosti između ove grupe i ruske vlade. Ako je to istina, Prigožinovo odbijanje novih ugovora moglo bi biti pokazatelj dubokog neslaganja između Wagnera i Kremlja, što bi moglo imati značajne posljedice za tok sukoba u Ukrajini.