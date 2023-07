Nova droga "Blue Punisher" odnijela dva mlada života

Trinaestogodišnja djevojčica umrla je nakon što je konzumirala novu drogu, posebno jaku varijantu ecstasyja pod imenom "Blue Punisher". Osim djevojčice drogu je uzeo i 14-godišnji dječak koji se trenutno nalazi u kritičnom stanju. Nakon smrti djevojčice uhapšeno je četvero ljudi.

Potencijalno smrtonosna

Njemačka policija upozorila je u srijedu na novu potencijalno smrtonosnu vrstu ecstasyja, takozvani “Blue Punisher”. U relativno kratkom vremenu otkad je droga u opticaju već su dvije tinejdžericu izgubile život, piše Dnevnik.hr.

Izgled pilule podsjeća na plavi dijamant s ugraviranom lubanjom, inspiriran logom Marvelovog lika, The Punisher po kojemu je droga i dobila ime, a riječ je o snažnijoj verziji ecstasyja. Cijele tablete mogu sadržavati nekoliko stotina miligrama aktivnog sastojka MDMA, što je nekoliko puta više od uobičajene doze ecstasyja.

Oštećenje organa

Nakon konzumacije, droga dovodi do maštanja, društvenosti, gubitka osjećaja za vrijeme, psihoze i deluzije. Uz to, sistem upozorenja tijela je isključen. Kad se droga koristi na zabavama, dugotrajno plesanje može dovesti do ekstremnog gubitka vode, oštećenja organa ili kolapsa cirkulacije. Može dovesti i do fatalnog zatajenja bubrega te smrtonosnog cerebralno krvarenje.