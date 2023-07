Putin ga je predložio za novog šefa Wagnera: Ko je Andrej Trošev

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je borcima Wagnera da plaćenik Andrej Trošev preuzme zapovijedanje grupom, barem se tako da naslutiti iz komentara koje je Putin dao za ruski dnevnik Kommersant.

Izgleda da je Putin napravio podjelu između starijih boraca i vođe grupe Jevgenija Prigožina. List je izvijestio o sastanku koji je održao ruski predsjednik pet dana nakon propale pobune grupe Wagner u junu. Na sastanku su bili Prigožin i nekoliko desetaka starijih Wagnerovih boraca, piše CNN.

Prigožin odbio prijedlog

Putin je za Kommersant kazao da Wagner ne postoji prema ruskom zakonu, dodajući kako će ruska vlada odrediti legalni okvir organizacije. Prema dnevniku, Putin je iznio niz opcija za budućnost Wagnerovih plaćenika, uključujući to da im čelnik postane “Sijedi”, odnosno Andrej Trošev, ali Prigožin je to odbio.

Vojnici Wagnera "mogli su biti okupljeni na samo jednom mjestu i nastaviti služiti. Za njih se ništa ne bi promijenilo, vodila bi ih osoba koja im je bila pravi zapovjednik u tom periodu", rekao je Putin.

List navodi da je riječ o zapovjedniku zvanom Sijedi koji ih, po Putinu, zapravo vodi na ukrajinskom frontu zadnjih 16 mjeseci.

- Mnogi zapovjednici Wagnera klimnuli su potvrdno glavom kada sam to rekao. No Prigožin, koji je sjedio ispred, to nije vidio te je kazao da se njegovi momci ne slažu s tim rješenjem - ispričao je Putin.

Ko je Sijedi?

Andrej Trošev je penzionisani ruski pukovnik te osnivač i izvršni direktor grupe Wagner, navodi se u dokumentima sankcija koje su objavile Evropska unija i Francuska.

Trošev je bio načelnik štaba grupe Wagner tokom njene prethodne operacije u Siriji, dodaje se. Sankcije Ujedinjenog Kraljevstva iz juna 2022. također identificiraju Troševa kao izvršnog direktora privatne vojne grupe koja je "vršila represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji".

Trošev je rođen u aprilu 1953. u Lenjingradu, u bivšem Sovjetskom Savezu, prema sankcijama EU od decembra 2021.

U sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva iz juna 2022. također se navodi da je „Andrej Nikolajevič Trošev bio izvršni direktor Wagner grupe. Stoga je podržavao sirijski režim, bio je pripadnik milicije i vršio represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji.”

Njegovi saradnici uključuju osnivača Wagner grupe Dimitrija Utkina, koji je također bivši oficir ruske vojne obavještajne službe GRU, prema sankcijama EU. Trošev je također povezan sa komandantima Wagnerovih grupa Aleksandrom Sergejevičem Kuznjecovim i Andrejem Bogatovom.

Specijalni odred za brzo reagovanje

Sijedi je također bivši zaposlenik specijalnog odreda za brzo reagovanje Sjeverozapadnog federalnog okruga ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova, navodi ruska internetska novinska agencija Fontanka. On je također veteran ratova u Čečeniji i Afganistanu.

Za službu u Afganistanu, Trošev je odlikovan sa dva ordena Crvene zvijezde – odlikovanjem Sovjetskog Saveza za izuzetne zasluge. Za zasluge u operaciji u Čečeniji odlikovan je sa dva ordena za hrabrost i medaljom Ordena zasluga za otadžbinu 2. stepena, prenose ruski mediji.

Trošev je bio među onima koji su pozvani na prijem u Kremlju u decembru 2016. Fotografija, za koju se vjeruje da je sa tog prijema iz 2016. godine, pojavila se u ruskim medijima 2017. i prikazuje Putina pored Troševa i Utkina, koji obojica nose nekoliko medalja.

Ukrajina Troševu uvela sankcije

Ukrajina je uvela sankcije Troševu 26. februara 2023.

U međuvremenu, sudbina Wagnerovog šefa Prigožina ostaje nejasna. Prigožin je navodno otputovao u Bjelorusiju u sklopu dogovora koji je posredovao bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko nakon neuspjele pobune, ali je bjeloruski predsjednik rekao za CNN prošle sedmice da je lider Wagnera sada u Rusiji.

Snimak koji navodno prikazuje policijsku raciju u Prigožinovim prostorijama u Sankt Peterburgu također je pokrenuo pitanja o njegovom statusu. Prigožin nije viđen u javnosti od 2. juna.