Preminula Bili Holidej, kraljica bluz muzike

Na današnji dan 1959. godine, preminula je američka džez i bluz pjevačica Bili Holidej (Billie Holiday).

Kraljica bluz muzike, kako mnogi nazivaju Bili Holidej, rođena je u Filadelfiji 7. aprila 1915. godine kao Eleonora Holidej. Njena majka je imala samo 13 godina kada ju je rodila, a otac 15, koji ih je ubrzo po Eleonorinom rođenju ostavio, kako bi se posvetio karijeri džez muzičara.

Kad joj je bilo 11 godina, silovao ju je jedan komšija. Sećanje na taj užasan trenutak i stalna besparica progonili su je cijelog života, pa je s gorčinom često govorila: „Ja sam crna, silovana i švorc“.

Veliki hitovi

Pjevačku karijeru Bili je počela u lokalnim barovima, na šta je bila primorana usljed velikog siromaštva, kako bi ona i majka mogle preživjeti. Njena karijera kreće uzlaznom putanjom 1935. godine, kada je snimila velike hitove džez muzike: „Billie's Blues“, „Tell me More“, „Everything Happens for the Best“, „Our Love is Different“, „Long Gone Blues“. Ali slavu je pomutila Bilina ovisnost o narkoticima, zbog koje je stalno upadala u probleme.

Godine 1952., Bili se udala za Luisa Mekeja (Lewis Mackay), mafijaša i dilera droge. On je, kao i mnogi prije njega, bio nasilan, ali je pokušao da je odvikne od narkotika. Međutim, problemi s drogom samo su se nastavljali, zdravlje joj se znatno pogoršalo, što je utjecalo i na njen glas koji je postajao sve grublji.

Ciroza jetre

Posljednji nastup imala je 25. maja 1959. godine u Njujorku, a ubrzo poslije toga završila je u bolnici zbog problema s jetrom i srcem. Bili Holidej umrla je od ciroze jetre 17. jula 1959., u 44. godini.

Pjevačica i glumica Dajana Ros (Diana Ross) 1972. je nominovana za Oskara za glavnu ulogu u biografskom filmu o Bili naziva „Lady Sings the Blues“. Bili Holidej posthumno je primljena u Rokenrol kuću slavnih 2000. godine.