Video koji trebaju pogledati svi roditelji koji objavljuju fotografije svoje djece na mrežama

Kroz kampanju se naglašava da te objave mogu dovesti do zloupotrebe odnosno krađe identiteta, do dječje pornografije i do tzv. deepfake prijevara (fotografije, video i audio snimke izmanipulirane zahvaljujući softveru umjetne inteligencije; softver na osnovi fotografija i videa može modificirati ili rekonstruirati na izuzetno realistični način karakteristike i pokrete nekog lica ili tijela te vjerno oponašati određeni glas).