Milioner odustaje od svog aviona: Želi smanjiti zagađenje zraka

Globalna flota privatnih aviona se više nego udvostručila u posljednje dvije decenije, a industrija postavlja nove rekorde. Privatni avioni emitiraju najmanje 10 puta više zagađivača po putniku od komercijalnih aviona. Zbog svega ovoga, vlasnik jednog privatnog aviona odlučio je da pomogne da se zagađenje smanji.



Privatno letenje

Stiven Princ, potpredsjednik Patriotik Milioneresa, grupe bogatih Amerikanaca koji se zalažu za veće poreze, odustaje od svoje Cesne 650 Citation III. Odlučio je da se riješi aviona, korporativnog mlaznjaka srednje veličine, dugog dometa s mjestom za do devet putnika, nakon što je saznao koliko više zagađenja proizvodi privatno letenje u poređenju s komercijalnim.

- Bio sam zapanjen činjenicom da sam bio toliko zaljubljen u privatna putovanja avionom, da sam bio spreman da ignorišem kakvu sam užasnu stvar činio životnoj sredini i budućim generacijama. Moram da se promijenim. Jednostavno ne mogu da nastavim da radim ovo - kaže on za CNN.

Princ je posjedovao šest privatnih aviona prije Citation III, koji je najveći i najskuplji koji je ikada imao, za kog samo tekući troškovi iznose od 275.000 do 300.000 dolara godišnje. Kaže da je privatno letenje toliko dobro da postaje ovisnost.

- To je apsolutno najbolji način za putovanje. Ali ja ću odustati od njega. Vraćam se komercijalnom letenju, koliko god prezirem taj proces nakon što sam letio privatno posljednjih šest ili sedam godina. Dugi redovi, otkazani letovi, izgubljeni prtljag, prezirem sve što ide uz to. A kada letite prvom klasom, ni to nije jeftino. Ali odluku sam donio još u martu ove godine i držim se toga, prodajem ga - kaže on.

Cesna trenutno vrijedi otprilike milion dolara i na trenutnom tržištu trebalo bi da nađe kupca prilično brzo. Postoji samo jedna kvaka. Princ će možda napustiti svoj avion, ali neće u potpunosti odustati od privatnih putovanja avionom.

Loš skup principa

- Imam prijatelja koji će mi dozvoliti da iznajmim njegovu manju letjelicu. To je tvin turbo, koji sagorijeva otprilike četvrtinu količine goriva Cesne, a ja ću ga koristiti samo dva ili tri puta godišnje da odem u rezervat za lov fazana na sjeverozapadnom dijelu Nebraske - objašnjava on.

Dodaje da nema namjeru da se potrudi da ubijedi druge milionere da odustanu od svojih aviona. Princ, međutim, vjeruje da bi bogati ljudi u SAD trebalo da plaćaju više poreza.

- Niko ne želi da plaća porez i smišlja razna objašnjenja i razloge zašto, ali pravi razlog je taj što su pohlepni. I ja sam također! Svi smo. Ali svi mi treba da postanemo članovi "mi" društva, a ne "ja" društva. Ako nismo zabrinuti za veće dobro čitavog čovječanstva, onda živimo s lošim skupom principa - rekao je on.