Mik Džeger, legenda rokenrola, slavi 80. rođendan

Na današnji dan 1943. godine, rođen je Ser Majkl Filip „Mik“ Džeger (Sir Michael Philip "Mick" Jagger), engleski muzičar i frontmen slavne rok grupe “The Rolling Stones”.

Legenda rokenrola danas puni 80 godina, a i dalje je energičan na sceni. Zajedno sa svojim prijateljem iz djetinjstva Kitom Ričardsom (Keith Richards), te Brajanom Džonsom (Brian Jones) i Janom Stjuartom (Ian Stewart),1962. godine, osnovao je bend „The Rolling Stones“. U početku su bili bluz-muzičari, koji su svirali studentima, ali su ubrzo pronašli vlastiti zvuk.

Loši momci

Džegerova harizma na pozornici i Ričardsovi gitarski performansi bili su originalni i vrlo brzo postali prepoznatljivi, mada s imidžom loših momaka. Taj imidž im se dopao i nastavili su u tom pravcu, kako bi se i razlikovali od grupe “The Beatles” koji su već imali imidž dobrih momaka, ali je i publika odlično prihvatila nove, loše momke. Proslavili su se ubrzo pjesmom „I can get no satisfaction“, koju su zajednički napisali Džeger i Kit Ričards, a koja je postala himna cijele generacije.

Džegerov privatni život također je bio buran kao i njegova muzička karijera, jer je bio deklarisani “ženskaroš” i preljubnik, a više puta se ženio. Ima sedmero djece s četiri žene.

Godine 2003., titulom viteza odlikovao ga je tadašnji britanski princ, a današnji kralj Čarls (Charles) zbog „doprinosa modernoj muzici“.