Nakon nezadovoljstva: Spuštaju se cijene smještaja na Jadranu

Čini se da su neki ipak shvatili da su pretjerali pa su spustili cijene u Hrvatskoj. Gdje. koliko, zašto. O tome je za RTL govorila predsjednica Udruženja porodičnog smještaja Barbara Marković.

Uprkos strahovima ima više gostiju nego lani, i kad se gleda samo juli, izgleda da ipak nismo odbili ljude ogromnim cijenama?

-Naravno da ih nismo odbili. Visoka sezona je ono i što smo očekivali da ćemo odraditi kako treba. Ono što je nama zabrinjavajuće, u udruženju i u porodičnom smještaju koji zauzima 70 posto smještaja u RH je predsezona i postsezona za koju u ovom momentu nisam sigurna da ćemo odraditi u istoj mjeri kao protekle sezone ili u odnosu na 2019. godinu.

Imate li taj ključni podatak koliko su apartmani ove godine skuplji nego lani? I mislite li vi da su iznajmljivači pretjerali s cijenama?

-Pa imate dvije vrste iznajmljivača. Jedni su domaćini u turizmu koji nisu podigli cijene to jest podigli su cijene u odnosu na svoje ekonomske troškove, znači nekih desetak posto i imate one iznajmljivače ili rentijere kako ih popularno zovemo koji su podigli do 30, 40 posto cijene misleći da ćemo živjeti na staroj slavi i da će biti apsolutno sve popunjeno čak i u LastMinute. Međutim, takvi ljudi u ovom momentu snižavaju cijene, tako da usred sezone u ovom momentu na obali možete naći smještaj za 4 osobe otprilike 100 eura.

Zadnjih dana puno se spominje spuštanje cijena. Gdje su pale cijene? Je li postoji neko područje, neki otok, neki grad gdje se to dogodilo?

-Pa dosta su pale cijene u kućama za odmor npr. u Splitsko dalmatinskoj županiji. Imam informaciju da iza 15.8. dosta kuća nepopunjeno u okolini Splita, onda imamo centre gradova gdje je slabija popunjenost u odnosu na prošlu, odnosno 2019. godinu jer svake godine u prosjeku rastemo s 1000 smještaja više tako da je to teško i popuniti. Nemamo mi manje gostiju, ali svake godine imamo sve više smještaja, dakle to trebamo napuniti. A da bi napunili smještaj mi moramo imati kvalitetnu ponudu i kvalitetan sadržaj.

Mogu li sada domaći gosti iskoristiti trenutak i rezervirati neki dobar, jeftiniji smještaj?

-Mi iz udruženja uvijek apeliramo da se domaćim gostima daje popust i mislim da u ovom trenutku 100-ak eura za 4 osobe i domaćim gostima prihvatljivo. Oni su prihvatljivi i u post sezoni i predsezoni i od njih očekujemo isto tako da dođu u Dalmaciju. Meni je uvijek lično žao što ti ljudi na kraju dana nemaju opciju kao i drugi, primjera radi Skandinavci koje mi svi priželjkujemo, a na kraju dana mislim da domaći gosti isto tako mogu dobro potrošiti i kvalitetni su gosti kao bilo koji drugi stranci.

Koliko povoljnije mogu proći oni koji danas traže smještaj u odnosu na onoga ko je to učinio prije nekoliko mjeseci?

-Pa u ovom momentu nam LastMinute ponuda diktira smanjivanje cijene. Prošle godine u ovo doba LastMinute smo podizali cijene ako su nam ostale neke praznine odnosno rupe u smještaju, međutim u ovom momentu nam LastMinute diktira da smanjujemo cijene tako da mislim da bi mogli proći puno povoljnije nego oni koju su bukirali prije par mjeseci.

Nije samo pitanje smještaja. Skupe su i kafe i ručkovi i trgovine. Jesmo li sada naučili lekciju ili će iduće godine biti još skuplje?

- Nije svako zlo za zlo, Milsim da nas je ovo malo opametilo. Međutim, strategija turizma je da se turizam razvija 3 do 5 godina. Ovo što se danas dogodilo osjetit ćemo djelimično posljedice dogodine, ali se bojim da ćemo osjetiti posljedice i na naredne 2, 3 godine jer će nas možda gosti zaobilaziti jer strani mediji dosta prenose informacije da smo dosta skupi. Znači, nije uvijek samo u pitanju porodični smještaj, nego i sve ostale usluge koje nudimo su jako skupe. Dakle kad sve to skupa zbrojite netko će proći puno jeftinije u nekoj drugoj zemlji, možda ne atraktivnoj kao Hrvatskoj, ali ako gleda koliko će novaca potrošiti onda će svakako birati neku drugu destinaciju.