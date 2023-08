Grci prvu grupu "Bad Blue Boysa" šalju u 16 različitih zatvora

Više grčkih medija javilo je kako je u popodnevnim satima izdan ukupno 41 nalog kojim se pripadnici "Bad Blue Boysa", uhapšenih nakon velikih nereda u Atini u kojima je ubijen navijač AEK-a, upućuje u istražni zatvor.

Kako navode, očekuje se da će prvih 41 iz grupe koja broji nešto više od stotinu uhapšenih biti poslano u 16 zatvora u zemlji. Kažu kako će 8 navijača zagrebačkog Dinama biti poslano u zatvor Avlona, ​​a još 6 u Korydallos. Preostalih 27 osoba bit će prebačeno u preostalih 14 zatvora.



Zadržavanje u pritvoru

Do kraja dana će završiti ispitivanje svih uhapšenih, uključujući i hrvatskog državljana kojem je pozlilo tokom hapšenja pa je prevezen u bolnicu Evangelismos. Za svih 70 osoba koje su bile ispitane tokom petka i subote, grčki suci su odredili zadržavanje u pritvoru, prenosi Index.hr.

Paralelno s ovim vijestima, danas su od jednog od advokata koji brane navijače Dinama došle informacije kako su grčke vlasti u posjedu snimka koji prikazuje ubicu 29-godišnjeg navijača AEK-a Mihalisa Kacurisa (Michalis Katsouris).

Prošlog utorka u večernjim satima "Boysi", među kojima je bilo i nešto navijača Panatinaikosa, pred stadionom AEK-a žestoko su se sukobili s navijačima tog kluba. Oštrim predmetom ubijen je Kacuris.



Advokat Vasilis Nolecaz (Vassilis Noulezas) istaknuo je da postoji video i da grčka policija sada može u kratkom roku, možda i za jedan dan, otkriti ko je ubo grčkog navijača, prenosi "Newsit".



Također je istaknuo da je video jasan.

- Ne mogu mu se razaznati crte lica, ali čini mi se da je visok i prilično krupan čovjek. Zadaća je policije, pravosuđa, vidjeti ko je zadao smrtonosni udarac Mihalisu - dodao je.

Zašto nijedan navijač AEK-a nije uhapšen

Također, dodao je da je policija pronašla nekoliko noževa, od kojih bi jedan mogao biti oružje ubistva.

- Čeka se obrada - naglasio je i dodao kako se na snimku vidi grupa navijača, kao i potencijalni ubica i samo ubistvo.

On je prokomentirao i kako bi zbog osvetničke atmosfere koja vlada u javnosti hrvatski navijači u zatvorima mogli biti u opasnosti. Čudi ga što je dio grčkih navijača pušten i prije odlaska na sud.



- Kada se dvojica potuku, što napravite? Pa privedete obojicu. Ja samo postavljam to kao pitanje, zašto nijedan navijač AEK-a, koji su isto sudjelovali u sukobu, nije uhapšen. Slobodno napišite da sam to rekao, nije me strah - rekao je Nolecaz.