Ko je bio Jevgenij Prigožin: Od sitnog kriminalca do "Putinovog kuhara"

On je rođen 1961. godine u Lenjingradu, sadašnjem Sankt-Peterburgu. Otac mu je umro dok je bio dijete, a njegova je majka radila u bolnici.

Sitni kriminalac

Nakon školovanja postao je sitni kriminalac koji je zbog nedjela osuđen na 13 godina zatvora.

Sudski dokumenti iz 1981. godine otkrivaju što se događalo i kako je djelovao. Tada 18-godišnji Prigožin i tri prijatelja izašli su iz kafića i ugledali ženu kako se sama šeta mračnom ulicom.

Jedan od Prigožinovih prijatelja odvratio je ženi pažnju tražeći cigaretu. Kad je krenula otvoriti torbicu, Prigožin se pojavio iza nje i zgrabio je za vrat, stežući dok nije izgubila svijest. Zatim je Prigožin skinuo njene zlatne naušnice i stavio ih u džep. Četvorka je odjurila, a ženu je ostavila da leži na ulici.

Bila je to jedna od mnogih pljački koje su Prigožin i njegovi prijatelji izveli u Sankt-Peterburgu u razdoblju od nekoliko mjeseci, utvrdio je sud. Osuđen je na 13 godina zatvora. Oslobođen je 1990. i vratio se u Sankt-Peterburg.

Prodavao hot-dogove

Nakon zatvora počeo je prodavati hot-dogove, odnosno hrenovke u tijestu.

- Zarađivali smo 1000 dolara mjesečno, što je u rubljima bilo mnogo. Moja mama jedva da je sve to stigla izbrojiti - rekao je Prigožin za portal "Gorod 812" iz Sankt-Peterburga 2011. godine. Bio je to jedan od njegovih rijetkih intervjua.

Prigožin je bio beskrajno ambiciozan i znao je uspostaviti kontakte.

- Uvijek je tražio ljude na višem položaju za prijatelje. I bio je dobar u tome - rekao je biznismen koji ga je poznavao 90-ih godina, piše The Guardian, koji je intervjuirao ljude koji su ga poznavali u tom periodu.

Ubrzo je postao vlasnik udjela u lancu supermarketa, a 1995. je s poslovnim partnerima otvorio restoran. Pronašao je Tonija Gira, britanskog hotelskog menadžera koji se usredotočio na reklamiranje restorana kao najprofinjenijeg mjesta za jelo u gradu. Tamo su voljele jesti pop-zvijezde i poslovni ljudi, kao i gradonačelnik Sankt-Peterburga Anatolij Sobčak, koji je ponekad dolazio sa svojim zamjenikom Vladimirom Putinom.

- On će se prilagoditi kako bi zadovoljio bilo koju osobu ako nešto treba od nje. To je svakako jedan od njegovih talenata - rekao je poduzetnik koji ga je poznavao opisujući ga.

Početak veze s Putinom

Prigožin je dugi niz godina bio vlasnik poznatog restorana u kojem jedu slavni te je osiguravao catering za mnoge poznate osobe.

Kod njega je često bio Putin, koji je dovodio uglednike u svoj rodni grad Sankt-Peterburg i restorane čiji je vlasnik bio Prigožin. Na slikama koje prikazuju Putina često se može vidjeti Prigožin.

- Putin je shvatio da mi nije teško lično mu donositi tanjire - rekao je Prigožin.

Bio je to početak veze s ruskim predsjednikom koja će rasti i širiti se na neočekivane načine. Prigožin je ubrzo počeo dobivati ugovore za snabdijevanje velikih vladinih događaja. Godine 2012. dobio je ugovore u vrijednosti od 10,5 milijardi rubalja (200 milijuna funti) za snabdijevanje moskovskih škola hranom.

Nove prilike pojavile su se kada je Rusija anektirala Krim u martu 2014. i ubrzo nakon toga vojno intervenirala u istočnoj Ukrajini. Putin je negirao da su regularne ruske trupe bile umiješane u oba slučaja, uprkos brojnim dokazima.

Razvijanje Wagnera

U Rusiji su se pojavile privatne vojske koje su svoje akcije koordinirale s ruskim ministarstvom odbrane, no grupa Wagner jedina se profilirala do ovih razmjera.

- Mislim da je Prigožin to izložio Putinu i on se složio, tako to funkcionira - rekao je bivši dužnosnik ministarstva odbrane, odbacujući nagađanja da je Wagner od samog početka bio projekt ruske vojne obavještajne službe.

Navode kako je Prigožin od Rusije dobio zemljište, na kojem su kompanije povezane s Prigožinom izgradile vojnu bazu pod krinkom dječjeg kampa.

Do 2015. godine Prigožinove su kompanije dobile velike ugovore vrijedne više od 92 milijarde rubalja (milijarda funti) za prehranu vojske.

Ključni trenutak za Prigožina došao je krajem 2015. godine kada je Putin odlučio vojno intervenirati u Siriji kako bi podržao režim Bašara Al-Asada. Prigožin je dobio ugovore za hranu i drugu robu, a također je tamo poslao Wagnerove trupe.

Wagner se tamo nametnuo kao moćna borbena sila, koja je igrala istaknutu, iako nepriznatu ulogu u intervenciji Moskve. Wagnerovi borci nekažnjeno su djelovali u Siriji i optuženi su za brojne ratne zločine.

Godinama poricao

Putin se rugao tvrdnjama da je Prigožin bio uključen u vanjskopolitičke manevre u sjeni u ime Kremlja.

- On vodi restoran, to mu je posao. On je vlasnik restorana u Sankt-Peterburgu - rekao je Putin o Prigožinu tokom intervjua za austrijsku televiziju.

Nakon godina poricanja svih veza s Wagnerom Prigožin je u septembru objavio da je osnovao vojnu kompaniju još 2014. godine.

Postao je istaknut nakon što je preuzeo sve vidljiviju ulogu u ratu u Ukrajini, gdje se njegovi plaćenici bore u korist Moskve nakon što su regularne trupe pretrpjele teške poraze.

Wagnerove trupe podigle su rusku zastavu u gradu Bahmutu na istoku Ukrajine duge i krvave bitke, obezbjeđujući Moskvi prijeko potrebnu pobjedu u 15-mjesečnom sukobu.



Prigožin je taj trenutak trijumfa pretvorio u priliku da samo nekoliko dana kasnije optuži rusko vojno rukovodstvo da je odgovorno za neuspjehe u Ukrajini, nešto što samo nekolicina odabranih može javno da uradi bez osvete Kremlja.

Neprekidna svađa sa Ministarstvom odbrane Rusije dostigla je nove visine u subotu kada je lider Wagnera izjavio da su njegovi borci prešli iz Ukrajine u ruski pogranični grad Rostov na Donu – i da će se boriti protiv svakoga ko pokuša da ih zaustavi.

Šef Wagnera je također doveo u pitanje zvaničnu verziju Kremlja zašto je Rusija napala Ukrajinu.

- Ministarstvo odbrane pokušava da prevari društvo i predsjednika i ispriča nam priču o tome kako je došlo do lude agresije iz Ukrajine i da su planirali da nas napadnu sa cijelim NATO-om - rekao je Prigožin.