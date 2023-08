Stjuardesa koja je bila u avionu sa Prigožinom poslala poruku porodici prije leta

Prema tvrdnjama kanala "VChK-OGPU" na komunikacijskoj platformi Telegram, Raspopova je rodbini rekla da je prije polijetanja došlo do odgode te da avion nije poletio kad je trebao.

Kristina Raspopova, 39-godišnja stjuardesa i članica posade aviona Embraer Legacy 600 koji je pao u Tverskoj oblasti u Rusiji, a u kojem su bili šef plaćeničke vojske Wagner Jevgenij Prigožin, zapovjednik u Wagneru Dmitrij Utkin i još nekoliko članova privatne vojske, svojoj je porodici nekoliko sati prije polijetanja rekla da je avion "popravljen" te da je došlo do odgode leta, piše Daily Star.

Njen brat, inače zamjenik tužitelja u Čeljabinskoj oblasti, rekao je Telegram kanalu "VChK-OGPU" da mu je ova rekla da je u Moskvu stigla dva dana prije leta te da čeka povratak u Sankt-Peterburg. Rečeno joj je da može birati hoće li u Sankt-Peterburg ići u srijedu ili u četvrtak, piše The Messenger.

- Avion je bio na hitnom popravku. Čekali su let. Neki popravak je bio u pitanju, ništa posebno. Došli su do aviona i bili su spremni za polazak. Sve je bilo u redu. Djelovalo je kao da je tamo bila neko vrijeme, da je najmanje par dana čekala na let. Rekla je da je destinacija u Rusiji. Čekali su da ih pozovu - rekao je jedan stjuardesin rođak.

- Što se tiče popravka, rekla je da se ili radilo o održavanju ili popravku. Čekali su naredbu za polazak - dodao je rođak.