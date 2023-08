Putin se oglasio o smrti Prigožina: Bio je čovjek teške sudbine

Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je tragedijom pad aviona osnivača PMC Wagner Jevgenija Prigožina u Tverskoj oblasti, javlja rbc.rs.

Šef ruske države je to izjavio na sastanku sa vršiocem dužnosti šefa DNR Denisom Pušilinom.

"Talentovan biznismen"

- Što se tiče ove avionske nesreće, prije svega želim da izrazim iskreno saučešće porodicama svih nastradalih - rekao je Putin.

Primarni podaci ukazuju na to da su na letu bili predstavnici Wagnerovog PMC-a, rekao je Putin.

- Želio bih da napomenem da su to ljudi koji su dali značajan doprinos našem zajedničkom cilju borbe protiv neonacističkog režima u Ukrajini. To pamtimo, znamo i nećemo zaboraviti - rekao je on Putin i dodao:

- Prigožina sam poznavao jako dugo, od ranih devedesetih. Bio je čovjek teške sudbine, i pravio je ozbiljne greške u životu, postigao je rezultate koji su mu bili potrebni - i za sebe i za, kada sam ga pitao, za zajedničku stvar, kao i ovih posljednjih mjeseci. Bio je talentovana osoba, talentovan biznismen.

Istraga o nesreći

Prigožin je radio ne samo u Rusiji, već i inostranstvu, posebno u Africi, rekao je predsjednik Rusije. Tamo se bavio naftom, gasom, plemenitim metalima.

Putin je rekao da se, prema njegovim informacijama, na dan pada Prigožin vratio iz Afrike i sastao sa zvaničnicima u Rusiji.

- Javio mi je jutros šef Istražnog komiteta Aleksandar Bastrikin, oni su već započeli preliminarnu istragu o ovom incidentu, ona će biti sprovedena u potpunosti i privedena kraju, nema sumnje u to - rekao je Putin.

Sada se vrši tehnička ekspertiza, to će potrajati, dodao je ruski predsjednik.