Preminuo Nil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na Mjesec

Na današnji dan 2012. godine, u Sinsinatiju, SAD, preminuo je Nil Olden Armstrong (Neil Alden), prvi čovjek koji je kročio na Mjesec.

Prije nego što je postao astronaut, Armstrong je bio oficir u Američkoj ratnoj mornarici i služio je u Korejskom ratu (1950-1953), a nakon rata je studirao i diplomirao na Univerzitetu Perdju te služio kao test-pilot pri Nacionalnom savjetodavnom komitetu za aeronautiku u postavi za letove visoke brzine. Magistrirao je aerokosmičku tehniku na Univerzitetu Južne Kalifornije.

Dva i po sata na Mjesecu

Svoj prvi svemirski let Armstrong je napravio kao komandni pilot letjelice Gemini, 8. marta 1966., čime je postao prvi civilni astronaut agencije NASA koji je letio u svemiru. Armstrongov drugi i posljednji svemirski let bio je kao zapovjednik letjelice Apollo 11, u prvoj misiji slijetanja na Mesec s ljudskom posadom, u julu 1969. godine. On i pilot lunarnog modula Baz Oldrin (Buzz Aldrin) spustili su se na površinu Mjeseca i proveli dva i po sata izvan letjelice, dok je Majkl Kolins (Michael Collins) ostao u orbiti oko Mjeseca u komandno-servisnom modulu Apolla.

Za taj podvig, zajedno s Kolinsom i Oldrinom, Armstrong je nagrađen Predsjedničkom medaljom slobode, koju im je dodijelio tadašnji predsjednik SAD Ričard Nikson (Richard Nixon). Još jedan američki predsjednik Džimi Karter (Jimmy Carter) uručio je Armstrongu Kongresnu svemirsku medalju časti, 1978., a 2009. godine Armstrong i njegovi bivši članovi posade primili su zlatnu medalju Kongresa SAD.

Nakon NASA-e

Godine 1971., Armstrong je napustio NASA-u i postao univerzitetski profesor, predavajući osam godina na Katedri za aerokosmičku tehniku Univerziteta u Sinsinatiju. Poslije profesorske karijere otisnuo se u svijet biznisa.

Dobitnik je nekoliko počasnih doktorata, počasni član nekoliko kuća slavnih, te nosilac brojnih društvenih priznanja, civilnih i vojnih odlikovanja.

Armstrong je preminuo u rodnom Sinsinatiju u svojoj 83. godini života, usljed komplikacija operacije bajpasa koronarne arterije.