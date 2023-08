Rođena misionarka i humanitarka Majka Tereza

Godine 1991., nakon upale pluća, dok je bila u Meksiku, doživjela je dodatne srčane tegobe zbog čega je ponudila ostavku na svoju poziciju na čelu “Misionarki ljubavi”, no redovnice su tajnim glasanjem odlučile da ostane.

Također, Majka Tereza otvorila je prvi Dom za umiruće, 1952. godine, u prostoru dobivenom od grada Kalkute, nazvavši ga Dom čistog srca. Uskoro je otvorila i dom Grad mira (Shanti Nagar) za one koji pate od gube.

Ovaj veliki i značajan umjetnik nepravedno je zapostavljen, ali njegova djela i danas prikazuju posebnost, autentičnost, originalnu neponovljivost u načinu njihove realizacije. Prije svega, izuzetno vrijedne su njegove slike, u kojima je najviše oslikavao prirodu, naročito krajiške pejzaže. Kako je sam znao često kazivati, bio je “zaljubljenik svjetlosti čarobnih prizora na Kupreškom polju, na kome je kao mladi geometar odlučio čime će se baviti do kraja života”.

Rođen hemičar Antoan Lavoazje, osnivač moderne hemije

Godine 1743., na današnji dan, rođen je francuski hemičar Antoan Loren de Lavoazje „Antoine Laurent de Lavoisier), osnivač moderne hemije. Njegovo ime ugravirano je na listi 72 najznačajnija francuska naučnika na Ajfelovom tornju.

Lavoazje je potjecao iz plemićke porodice, a nakon što je diplomirao ekonomiju, upisao je i studij prirodnih nauka. Bio je član Francuske akademije nauka. Otkrio je zakon o očuvanju mase, sastav vode i zraka te ulogu kisika u gorenju i disanju. Proglasivši zakon o neuništivosti materije osnovom hemijskih zbivanja, uveo je egzaktne fizikalne metode mjerenja u hemijska istraživanja. Sam je osmišljavao naprave i posuđe za pokuse, te je bio prvi hemičar koji je upotrebljavao vagu, odnosno uveo vaganje kao objektivno mjerenje. Također, prvi je dokazao da je voda spoj kisika i vodika.

Pogubljen giljotinom

Tokom Francuske revolucije optužen je kao monarhista, te pogubljen giljotinom u maju 1794. godine. Razlog njegovog pogubljenja je bio što je do sredstava za svoja istraživanja dolazio ubiranjem poreza. A kada su poreznici u Francuskoj revoluciji kolektivno osuđeni na smrt, i on je bio giljotiran. Jedan od članova optužnice bio je i Žan-Pol Marat (Jean-Paul) kome je Lavoazje osporio prijem u Akademiju nauka, pa se pretpostavlja da je to bio i čin osvete.

U trenutku dok je gomila nazdravljala njegovoj smrti torinski matematičar i astronom Jozef-Luis Lagrange (Joseph-Louis) izjavio je: „Francuskoj je bio dovoljan trenutak da odrubi tu glavu, a trebat će joj sto godina da izrodi sličnu“.

Godinu nakon njegove smrti, Francuska je priznala da je Lavoazje bio nevin i lažno optužen.