U Teksasu uhapšen bivši marinac koji tvrdi da je ubio Osamu bin Ladena

Robert O'Nil (O'Neill, 47), bivši marinac koji tvrdi da je ubio vođu El-Kaide Osamu bin Ladena, uhapšen je u Teksasu, prenosi "New York Post".

On je uhapšen u srijedu za napad i opijanje u javnosti, a nakon što je platio 3.500 dolara kaucije, pušten je iz pritvora.

Policija nije saopćila više detalja o njegovom hapšenju, no ovo nije prvi put da je on u sukobu sa zakonom.

Njemu je "Delta Airlines" 2020. godine zabranila letenje jer je odbio da nosi masku, a 2016. godine je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju u Montani. Te optužbe su kasnije odbačene.

Podsjetimo, on je u svojim memoarima "The Operator" 2017. godine otkrio da je on ispalio metke koji su ubili Osamu bin Ladena.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država nikada nije potvrdila niti negirala njegove tvrdnje.