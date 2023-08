U automobilskoj nesreći u Parizu poginula princeza Dajana

Na današnji dan 1997., u Parizu je u automobilskoj nesreći poginula Dajana Frensis Spenser (Diana Frances Spencer), princeza od Velsa. Uz nju je poginuo i njen tadašnji partner Dodi Al Fajed (Dodi Al Fayed).

Dajana je rođena 1. jula 1961. godine u aristokratskoj porodici, pa je od malih nogu pripremana na život u visokom društvu, zbog čega je kao tinejdžerica boravila u Švicarskoj, u posebnoj ustanovi namijenjenoj mladim ženama iz visokog društva, kako bi se naučila ponašati kao dama. Tadašnjeg prijestolonasljednika britanskog dvora princa Čarlsa (Charles) upoznala je kad joj je bilo 16 godina, koji ju je vrlo brzo zaprosio, te su se vjenčali nakon nepune četiri godine.Već sa 21 godinom Dijana je rodila princa Vilijama (William), a potom i princa Herija (Harry). Postala je omiljena u britanskoj javnosti, koja je slavila i pratila svaki korak lijepe princeze.

Depresija i bulimija

Uprkos tome, njen život s Čarlsom nije bio ružičast, jer je on volio drugu ženu, Kamilu Parker Bouls (Camilla Bowles), čega je Dajana bila svjesna, pa se borila s depresijom i bulimijom. To je bio glavni razlog zbog kojeg su se i rastali, 1996. godine. Uprkos razvodu, Dajana je i dalje privlačila veliku pažnju medija, koji su pratili su svaki njen korak. Naročito je to bilo izraženo na ljubavnom planu, iako se Dajana borila da u fokus stavi svoj humanitarni rad, borbu protiv AIDS-a, epidemija i mina.

U okviru kampanje kojom je željela skrenuti pažnju na globalni problem neeksplodiranih ubojitih sredstava, princeza Diana je, 10. augusta 1997. godine, posjetila i Bosnu i Hercegovinu. Nije se željela sretati s političarima, nego je svoju posjetu opisala kao "potpuno privatnu". Željela je posjetiti domove žrtava mina i sresti se s lokalnim udruženjima invalida i specijalista za rehabilitaciju.

Posljednja posjeta

Nažalost, posjeta našoj zemlji bila je posljednja humanitarna posjeta omiljene princeze, jer je dvadesetak dana nakon toga poginula u saobraćajnoj nesreći u pariskom tunelu.

Uz Dajanu je poginuo i njen partner Dodi Al Fajed, sin egipatskog multimilionera. Navodno, poginuli su u bježeći od paparaca.

Mediji su Dajanu prozvali sveticom, a milioni cvijetova ostavljeni su pred Kensingtonskom palačom. Njenu sahranu je putem televizije pratilo 2,5 milijardi ljudi.

Al Fajedov otac, milijarder Muhamed Al Fajed za njihovu smrt je optužio britanski establišment, konkretno britansku kraljevsku porodicu, dodavši kako je to bila ogromna zavjera u koju su bile umiješane dvije obavještajne službe.