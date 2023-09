Rođena glumica Rakel Velč, jedna od najljepših žena svih vremena

- Svaki dan pojedem po tri voćke i organsko povrće. Iako jako volim palačinke, picu i hljeb, to ne mogu da dopustim sebi … Na lice stavljam masku od paradajza, malo meda i nekoliko kapi maslinovog ulja. To me podmladi za nekoliko godina. I u kupku stavim malo maslinovog ulja. Imam divnu kožu, ali ljudi mi to govore cijeli život, a kad imate nešto posebno, želite da se pobrinete da to potraje.

Prije 77 godina rođen Fredi Merkjuri, legenda rok muzike

Godine 1946., na današnji dan, u Zanzibaru je rođen Fredi Merkjuri (Freddie Mercury) pravog imena Farok Bulsara (Farrokh Bulsara), legenda rok muzike i pjevač jedne od najboljih svjetskih rok grupa “Queen”.

U Veliku Britaniju došao je s 18 godina, gdje je studirao umjetnost i grafički dizajn, što će se u karijeri grupe “Queen” primijetiti na omotima albuma, te ponekad i na garderobi sastava, na koje je Fredi uveliko utjecao, a izradio je i poznati logo grupe.

Krasio ga je moćan glas raspona od čak četiri oktave, što ga je svrstalo među najbolje vokale, ne samo tadašnje muzičke scene, nego uopće u muzičkoj historiji. Osim toga, Fredi je imao izuzetan talent za pisanje pjesama i muzike. Prema mišljenju muzičkih znalaca, njegova najbolja i u svijetu najpoznatija pjesma je "Bohemian Rhapsody", s albuma “A Night at the Opera” iz 1975. godine.

Napisao je veliki broj pjesama koje se i danas pjevaju, poput "We are the Champions", "Crazy Little Thing Called Love", "Barcelona", “Killer Queen” i "Love of My Life".

Smrt uzrokovana AIDS-om

Godine 1987., Fredi je upoznao opersku divu Monserat Kabalje (Montserrat Caballé), kojoj se dugo divio, te je s njom snimio album “Barcelona”, na kome je najpoznatija istoimena pjesma, izvedena na otvorenju Olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine, nakon Fredijeve smrti. Monserat je pjevala dok je Freddie bio na zaslonu iza nje.

Posljednji album grupe “Queen” za Merkjurijevog života - “Innuendo”, izašao je 1991. godine, a na njemu su se našle dvije oproštajne pjesme: “The Show Must Go On" i "These Are the Days of Our Lives".

Fredi se nikada nije izjašnjavao o svojoj seksualnosti, ali je općepoznato da je bio biseksualac. S Meri Ostin (Mary Austin) proveo je šest godina, a nakon prekida ostali su najbolji prijatelji sve do njegove smrti. Njegov posljednji dugogodišnji partner bio je Džim Haton (Jim Hutton), s kojim je bio od 1984./1985. do svoje smrti, 24. novembra 1991., u 46. godini, od upale pluća uzrokovane AIDS-om.

Nakon Fredijeve smrti, 1995. godine grupa “Queen” je objavila posljednji album “Made in Heaven”, na kojemu se nalaze zadnje pjesme koje je Fredi uspio otpjevati. Za pjesmu "Mother Love", Fredi je snimio vokale dvije sedmice prije smrti, a gitarist Brajan Mej (Brian May) dovršio je posljednju strofu pjesme.