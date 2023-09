Prije 68 godina rođena glumica Mira Furlan

Na današnji dan 1955. godine, u Zagrebu je rođena hrvatsko-američka filmska, pozorišna i TV glumica Mira Furlan. Bila je jedna od najpopularnijih, najljepših i najseksepilnijih glumica bivše Jugoslavije, a međunarodnu slavu je stekla ulogama u američkim televizijskim serijama „Babylon 5“ i „Izgubljeni“.

Mirin otac Ivan bio je istaknuti naučnik, a majka profesorica francuskog jezika. Nakon što je diplomirala, 1978. godine, na Akademiji za kazalište i film u Zagrebu, Mira je upisala i studij engleskog i francuskog jezika na Filološkom fakultetu, te počela glumiti na daskama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, u kome je tokom karijere odigrala veliki broj predstava za koje je nagrađivana. Neke od njih su: „Dundo Maroje“ (Petrunjela), „Šteta što je kurva“ (Anabela), „Mizantrop“ (Celimena), „Mjesec dana na selu“ (Natalija Petrovna), „Dubik“ (Lea), „Glorija“ (Glorija), „Hamlet“ (Ofelija), „Alfa Beta“, „Roman o tri ljubavi“, „Majka hrabrost“, „Tri sestre“...

Brojne pozorišne i filmske uloge

Gostovala je u mnogim pozorištima i glumila u brojnim filmovima bivše Jugoslavije, te je 1980-ih godina Mira bila jedna od vodećih hrvatskih i jugoslavenskih filmskih glumica. Najpoznatiji filmovi u kojima je Mira odigrala briljantne uloge su “Kiklop” (1982.) Antuna Vrdoljaka, “U raljama života” (1984.) i “Za sreću je potrebno troje” (1986.) Rajka Grlića te “Lepota poroka” (1986.) Živka Nikolića. Za ulogu Enke u filmu „Kiklop“ i Jaglike u filmu „Lepota poroka“ dobila je Zlatne arene.

Godine 1986., upoznala je srbijanskog reditelja Gorana Gajića za kojeg se i udala, te s kojim se, usljed nemilih dešavanja i ratnih sukoba u Jugoslaviji, u novembru 1991. godine odselila u Njujork, u SAD. Naime, 1991. godine Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu otpustilo ju je zbog odbijanja da napusti Beogradsko pozorište, nakon čega je doživjela javno blaćenje u nekoliko hrvatskih medija, napuštanje kolega i prijatelja, a čak je dobijala i anonimne prijetnje. Ilegalno joj je oduzet stan u Zagrebu, 1992. godine, koji joj je vraćen tek nakon 16 godina.

Život u SAD

Kada se preselila u SAD, igrala je u predstavi „Antigona“ koju je režirao njen suprug. Osvojila je nagradu „Dramalogue“ za najbolju pozorišnu ulogu u Los Anđelesu. Također je glumila u Lorkinoj „Đermi“, koja je izvođena u Indiana Repertory Theatreu. Godine 2002., igrala je Medeju u istoimenoj predstavi Ulysses kazališta na Brionima. Godine 2015., postala je stalna članica ansambla HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. Glumila je u predstavama: „Kasandra“, „Ko se boji Virdžinije Vulf“ i „Jesenja sonata“.

U seriji „Vratiće se rode“, koju je režirao njen suprug Goran, 2008. godine, Mira je tumačila epizodnu ulogu. Bila je članica žirija Libertas filmskog festivala u Dubrovniku 2010., a 2012., 2013. i 2014. godine bila je gošća Festivala kulture i snova koji je održan u Kuli Jankovića. Na Filmskoj akademiji u Los Anđelesu počela je predavati 2014. godine, a zatim i na New York Film Academy.

Pjevačka i spisateljska karijera

Mira je jedno ljeto bila pjevačica rok benda „Le Cinema“. Snimila je albume: „Mira Furlan i orkestar Davora Slamniga“ i „Songs from movies that have never been made“ na kojem se nalaze pjesme iz filmova koji nikada nisu snimljeni. S kolegama iz serije „Babylon 5“ snimila je jazz album, a jednu pjesmu posvetila je svom sinu. U SAD je pjevala u zboru jedne crkve.

Pisala je kolumnu u hrvatskim političkim novinama „Feral Tribune“. Izdavačka kuća „Samizdat B92“ te je tekstove objavila 2010. godine u knjizi „Totalna rasprodaja“. Napisala je scenarij za predstavu „Dok nas smrt ne rastavi“ koja je premijerno izvedena u aprilu 2013. godine.

Mira Furlan preminula je u Los Anđelesu 20. januara 2021., u 66. godini života, od posljedica zaraze virusom Zapadnog Nila nakon uboda komarca.